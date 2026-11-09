20 клуба поискаха свикване на извънредно Общо събрание на Българската федерация по таекуондо - олимпийска версия. Документът е внесен днес както в централата на федерацията, така и в деловодството на Министерството на младежта и спорта.

Сред подписалите се са представители на едни от най-големите и водещи клубове в страната – Рамус, Таекуондо Фитнес НСА, Ахил, Херея, Сунг ри, Гладиатор, Витоша, Фаворит, Барин, Ес Тийм, Спартак, Спарта София, Турбо, ТК Джорджев, Виктори, Херея Кюстендил, Питагор, Далаклиев Пърформънс, Леджъндс и Гладиатор София.

Искането идва дни след смъртта на дългогодишния президент на федерацията Слави Бинев и поставя въпроса за бъдещото управление на централата.

Вносителите настояват за провеждане на извънредно Общо събрание, в чийто дневен ред да бъдат включени представяне на финансов отчет на федерацията към 31 октомври 2026 година, освобождаване на настоящия Управителен съвет и избор на нов президент и ново ръководство.

Сред предложенията е и извършването на подробен преглед на финансовото състояние на централата, включително наличностите по банковите сметки, задълженията и вземанията, получените и усвоени публични средства, както и неизпълнените договорни ангажименти.

Клубовете настояват да бъде определен и срок за подаване на кандидатури за всички изборни длъжности във федерацията – президент, заместник-председатели, членове на Управителния съвет и изпълнителен директор.

В искането е посочен двуседмичен срок, в който Управителният съвет да изпрати писмена покана за свикване на Общото събрание. При липса на действия от негова страна подписалите се клубове заявяват готовност да сезират Софийския градски съд с искане той да свика събранието.