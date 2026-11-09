Таня (Tanya off track) Пенева: Никола Цолов има харизмата, която е изключително важна във Формула 1

Никола Цолов притежава не само необходимите качества на пистата, но и харизмата, която може да му помогне да се утвърди във Формула 1. Това мнение изрази Таня Пенева в специално интервю за БНТ. Таня е създател на съдържание в социалните мрежи с псевдонима "Tanya off track".

Тя разказа за началото на своята любов към автомобилните спортове, организирането на събития за българските фенове и емоциите около представянето на Никола Цолов. Пенева коментира още възможностите пред българина за дебют във Формула 1, развитието на световния шампион Кими Антонели и перспективите пред водещите отбори.

Таня, нека започнем от самото начало. Как се зароди любовта ти към Формула 1 и кога реши, че искаш да споделяш страстта си с други хора?

Моята любов към Формула 1 е всъщност от доста години. Запали ме моят баща, който гледаше състезанията вкъщи. Аз покрай него седнах да гледам и седмица след седмица, когато Ферари печелеха, спортът започна да ми става много интересен. Говорим за 2000 година, когато бях на 11 години. След това имаше период, в който спрях да гледам заради промени в регулациите. Преди около пет години отново започнах да следя Формула 1 много сериозно.

Преди две години реших, че имам какво да кажа по темата. Говорех много на приятелите си за Формула 1 и си казах: "защо да не започна да говоря и в интернет?"

С проекта Tanya Off Track и организираните от теб Watch Party събития събираш все повече фенове. Как се роди идеята и кой е най-емоционалният момент, който си преживяла с тази общност?

Идеята ми дойде по няколко причини. Преди години исках да гледам Формула 1 с някого, но нямаше с кого, защото никой около мен не следеше спорта. След това започнах да гледам с приятели вкъщи, но не всички се интересуваха толкова. Когато започнах да създавам съдържание, много хора ми пишеха, че и те няма с кого да гледат състезанията. Казах си, че можем да започнем да ги гледаме заедно. Свързах се с едно заведение, после с друго и започнах да организирам събития, на които идват наистина много хора.

За най-емоционален момент бих посочила първото събитие, което организирах за Никола Цолов. Свързаха се с мен от екип, който снима филм за него, и ме попитаха дали мога да покажа, че България има много фенове и подкрепя Никола. Събрахме се в спортен бар и преживяването беше феноменално. Плакахме, пяхме химна, защото той спечели, хората носеха знамена. Беше много красив момент.

Никола Цолов изпраща изключително силен сезон във Формула 2. Кое според теб е най-голямото му израстване и какво го отличава от останалите пилоти?

Според мен всеки, който гледа състезанията, може да забележи, че Никола има едно особено присъствие на пистата. Той е по-агресивен и по-премерен в нещата, които прави. Успява да се позиционира така, че да не удари още шест човека около себе си. Прави много добри стартове, независимо дали тръгва първи, или от средата на колоната.

Отделно от това Никола е много продаваем извън пистата, така да се каже. Той говори страхотен английски и е много харизматичен. Това е изключително важно от гледна точка на спонсорството, защото пилотите са посланици на много марки. Никола може много успешно да се пласира в един такъв тип пазар. Той е абсолютно пълен, завършен пакет. Едновременно е добър пилот, но и много харизматичен.

Цолов вече получи възможност да управлява болид от Формула 1 и да участва в свободна тренировка с Рейсинг Булс. Как разчиташ тези сигнали и колко реалистично е да го видим като титулярен пилот през 2027 година, предвид силното представяне на Лиъм Уолсън (бел. ред. неговият пряк конкурент за следващия сезон)?

Тук мога да цитирам Себастиан Фетел, когото попитаха дали има кристална топка. Аз нямам кристална топка, за жалост.

Можем да разчетем сигналите до момента, особено по отношение на представянето на Никола, като изключително положителни. Не много пилоти получават възможност да участват в първа свободна тренировка. Ред Бул показаха, че инвестират много в него. Тук се организира преди две години и Redbull ShowRun, на което Дейвид Култард беше с Никола, докараха два болида от Формула 1. Това е сериозна инвестиция от страна на отбора и си личи, че искат да продължават да инвестират в Никола все повече и повече.

От друга страна, няма как да кажа, че Лиъм Уолсън се представя зле, защото тази година е на изключително добро ниво. За разлика от предишните му години, когато беше много нестабилен, тази година е изключително постоянен, събира точки за отбора си и се представя добре. Естествено, това прави възможността Никола да бъде титулярен пилот също толкова релевантна, колкото и Лиъм да бъде пилот, поне за мен.

А ако Никола не получи титулярно място във Формула 1 още през следващия сезон, какъв би бил най-добрият ход за развитието му?

Според мен за него още една година във Формула 2 ще бъде напълно загубено време, от гледна точка на това, че той там няма сериозни съперници и няма кой да го предизвиква. По-скоро това, което се коментира за Супер Формулата, е нещо, което би му донесло допълнително умение или знание, защото там ще има други пилоти, с които може да премери своите сили. Във Формула 2, освен да доведат още малки деца, които се блъскат наоколо, няма какво да стане. (смее се)

Кими Антонели подобри рекорда на Себастиан Фетел за най-млад световен шампион във Формула 1. Как си обясняваш бързия му възход и виждаш ли прилики между неговото развитие и пътя на Никола Цолов?

Известно време разсъждавах защо Кими се представя по-добре от Джордж Ръсел. Една от основните причини според мен е, че Кими е толкова млад и не е толкова свикнал на стария тип автомобили, които пилотираха пилотите досега. Затова той може по-лесно да се адаптира към батериите, разходването на енергия и така нататък. Мисля, че това е причината да се представи по-добре.

Ако погледнем началото на годината, започнахме с доста сериозни съмнения за двигателя на Мерцедес и чисто технически въпроси. В крайна сметка беше взето решение да им позволят в 27 състезания да използват този вариант на двигателя, а след това да го сменят. Тези неща ще останат спорни в историята, но нищо не може да помрачи най-младия световен шампион до момента и първия италианец от последните 60 години, който печели титлата във Формула 1.

Освен успеха на Антонели, Мерцедес има още един повод за гордост. Тото Волф изравни рекорда на легендарния Франк Уилямс с девет титли при конструкторите. Как оценяваш това постижение?

Да, абсолютно. Това също е показателно.

Какви са очакванията ти за следващия сезон и кой може да се противопостави на Мерцедес?

Ред Бул най-накрая намериха истината къде се намира в техния болид и очевидният прогрес, който има през втората половина на сезона, ме кара да мисля, че следващата година между Ред Бул и Мерцедес ще има сериозна битка за титлата. За жалост моите любими Ферари отново не знаят къде се намират и не мисля, че ще участват на това ниво. Макларън също имат някакви проблеми, но не ми изглеждат толкова сериозни претенденти.

Всички останали отбори могат по някакъв начин да попречат на видимата доминация на Мерцедес и в момента на Ред Бул, които все по-добре стават.

Успехите на Никола Цолов привличат все повече внимание към автомобилните спортове у нас. Започват ли българските фенове да следят Формула 1 и Формула 2 по-задълбочено, или интересът все още е свързан предимно с Никола?

Твърде кратко време е минало и мисля, че по-скоро на този етап говорим само за интерес, свързан с Никола. За да навлязат в големия спорт, се изисква малко повече време и повече гледане на състезания. На всички бих препоръчала да гледат документалния, или по-скоро псевдодокументалния сериал на Нетфликс "Formula 1: Drive to Survive". Той не е много фактически правилен от третия сезон нататък, но със сигурност е много добра стартова база човек да се запали.

Чисто човешките драми могат да заинтересуват хората и след това те да навлязат много по-дълбоко в спорта.

Много ти благодаря и успех в развитието както в личен, така и в професионален план. Пожелавам ти да продължаваш да мисионерстваш сред общността във Формулата, за да може тя да се разраства и да имаме една българска общност, която да е лоялна на спорта.

И лоялна към Никола. Подкрепата за Никола в социалните мрежи е нещо, за което аз постоянно апелирам и натискам. Това не е случайно, защото това нещо се наблюдава, следи и измерва. Това е факт, не е фантастика. Потвърдено ми е от хора, които работят в отбори.