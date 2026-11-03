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Никола Цолов е сред пилотите, които ще оформят бъдещето на Формула 1, според "Сън"

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Спорт
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Освен Цолов, в списъка британското издание фигурират и други имена, които вече са оставили отпечатък в моторния спорт или са на прага да го направят

исторически момент българия никола цолов дебютира официална сесия формула
Снимка: AP Photo
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Никола Цолов получи изключително признание от британското издание "Сън". Българският пилот е включен в престижен списък с пилоти, които имат потенциала да се превърнат в основни конкуренти или да последват съдбата на новия световен шампион във Формула 1 Кими Антонели.

Публикацията идва на фона на историческия триумф на 20-годишния италианец, който стана най-младият пилот с титлата във Формула 1, след като завърши трети в Мексико Сити.

"Сън" обръща вниманието на това кои са следващите големи имена, които ще оформят бъдещето на този спорт.

Именно в този елитен подбор на издането попада и 19-годишният българин Никола Цолов.

„В момента втори в шампионата на Формула 2 след Рафа Камара, българският пилот Никола Цолов оказва натиск върху Лиъм Лоусън за място във Формула 1 в Racing Bulls. Той е сред новобранците, които се състезаваха в петъчната тренировъчна сесия в Мексико, но получи травма на крака. Настоящата звезда на Кампос Рейсинг е печелил испанската титла във Формула 4 и се е състезавал за картинг отбора на Фернандо Алонсо в продължение на две години. 19-годишният пилот беше член на академията на Алпин между 2022 и 2024 г., преди да се присъедини към Ред Бул през 2025 година", пише изданието за българина.

Освен Цолов, в списъка на "Сън" фигурират и други имена, които вече са оставили отпечатък в моторния спорт или са на прага да го направят. Сред тях са бразилецът Рафаел Камара, който вече има подписан договор с Хаас за 2027 г., Уго Угочукву, Фреди Слейтър и Леонардо Форнароли.

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#Формула 1 сезон 2026 #Никола Цолов #Формула 1

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