БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
Чете се за: 00:15 мин.
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 46 са ранени *** В инцидента са участвали 86 превозни средства *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Лоран Мекис: Рейсинг Булс ще реши дали Никола Цолов ще получи място във Формула 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Ръководителят на Ред Бул отказа да се намесва в избора на втория пилот за следващия сезон, като похвали представянето на Лиъм Лоусън

Лоран Мекис: Рейсинг Булс ще реши дали Никола Цолов ще получи място във Формула 1
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис заяви, че решението за пилотския състав на Рейсинг Булс през следващия сезон във Формула 1 ще бъде взето изцяло от ръководството на отбора. Българинът Никола Цолов остава сред кандидатите за място в тима, но бъдещето на новозеландеца Лиъм Лоусън все още не е изяснено.

Британецът Арвид Линдблад ще продължи да се състезава за Рейсинг Булс и през следващата година, докато за второто място се очертава конкуренция между Лоусън и Цолов.

Според Motorsport.com българският пилот дълго време е бил смятан за фаворит за позицията, но колебанията в представянето му към края на сезона, особено в квалификациите, са породили съмнения относно евентуалното му привличане.

Мекис подчерта, че макар Ред Бул и Рейсинг Булс да имат обща програма за развитие на млади пилоти, решенията за състава на втория отбор се вземат самостоятелно.

"Има редица въпроси, на които Рейсинг Булс трябва да отговори, преди да вземе решение. То зависи единствено от тях. Имаме обща програма за млади пилоти и възможност да ги повишаваме в Ред Бул, както се случи с Макс Верстапен и Исак Хаджар. Но пътят до този етап зависи от представянето им във Формула 1“, коментира французинът.

Междувременно Лиъм Лоусън продължава да затвърждава позициите си със силни резултати. Новозеландецът има 89 точки през сезона, като в последните пет кръга е спечелил 30 от тях.

В същия период Лоусън се представя по-добре от съотборника си Арвид Линдблад както в квалификациите, така и в състезанията.

В последната надпревара за Голямата награда на Бразилия той завърши на седмо място, въпреки трудните условия по време на състезанието.

"Мога само да похваля Лиъм за още един силен уикенд. Той се намира във фантастична серия. Представянето му е в огромен контраст с това, което видяхме от него преди година“, заяви Мекис.

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн вече е дал индикации, че предпочита да задържи Лоусън и за следващия сезон.

Мекис обаче категорично отхвърли възможността да оказва влияние върху окончателния избор, въпреки че в миналото подобни решения са били свързвани с бившите ръководители на Ред Бул Кристиан Хорнер и Хелмут Марко.

"Има разлика между това да изразя мнение и да взема решение. Няма да споделям позицията си публично, защото това би превърнало въпроса в решение на Ред Бул. Решението принадлежи на Рейсинг Булс“, обясни той.

Французинът допълни, че Пърмейн и неговият екип разполагат с необходимата информация и опит, за да направят най-добрия избор.

"Алън разбира състезанията по-добре от повечето хора. Те имат право да отделят необходимото време за размисъл. От гледна точка на Ред Бул няма причина да се прибързва“, завърши Мекис.

Свързани статии:

Таня (Tanya off track) Пенева: Никола Цолов има харизмата, която е изключително важна във Формула 1
Таня (Tanya off track) Пенева: Никола Цолов има харизмата, която е изключително важна във Формула 1
Създателката на съдържание в социалните мрежи даде интервю за...
Чете се за: 12:10 мин.
Алън Пърмейн остава начело на Рейсинг Булс до 2031 година, Никола Цолов все още е сред кандидатите за пилотско място
Алън Пърмейн остава начело на Рейсинг Булс до 2031 година, Никола Цолов все още е сред кандидатите за пилотско място
Британският специалист удължи договора си с отбора от Формула 1,...
Чете се за: 02:22 мин.
#Формула 1 сезон 2027 # Никола Цолов #Лоран Мекис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна гимнастика, момчета, индивидуален многобой
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна...
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
2
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София...
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
3
Премиерът Румен Радев за тежката катастрофа край Зимница: 11...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
5
15 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката...
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
6
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна гимнастика, момчета, индивидуален многобой
5
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, спортна...
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Формула 2

Таня (Tanya off track) Пенева: Никола Цолов има харизмата, която е изключително важна във Формула 1
Таня (Tanya off track) Пенева: Никола Цолов има харизмата, която е изключително важна във Формула 1
Съперник на Никола Цолов ще кара във Формула 1 Съперник на Никола Цолов ще кара във Формула 1
Чете се за: 02:30 мин.
Никола Цолов е сред пилотите, които ще оформят бъдещето на Формула 1, според "Сън" Никола Цолов е сред пилотите, които ще оформят бъдещето на Формула 1, според "Сън"
6230
Чете се за: 02:12 мин.
Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно
Чете се за: 04:15 мин.
Никола Цолов ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1 тази вечер Никола Цолов ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1 тази вечер
Чете се за: 01:45 мин.
Никола Цолов ще кара за Рейсинг Булс в първата свободна тренировка на Формула 1 в Мексико Никола Цолов ще кара за Рейсинг Булс в първата свободна тренировка на Формула 1 в Мексико
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
12 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострадалите при тежката катастрофа край Зимница
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ) Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница 86 превозни средства са участвали във верижната катастрофа край Зимница
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Откриха гореща линия за близки на пострадалите в катастрофата АМ...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море, Урсула...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
БАБХ затвори обект на голяма търговска верига във Видин: Откриха...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ