Лоран Мекис: Рейсинг Булс ще реши дали Никола Цолов ще получи място във Формула 1

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис заяви, че решението за пилотския състав на Рейсинг Булс през следващия сезон във Формула 1 ще бъде взето изцяло от ръководството на отбора. Българинът Никола Цолов остава сред кандидатите за място в тима, но бъдещето на новозеландеца Лиъм Лоусън все още не е изяснено.

Британецът Арвид Линдблад ще продължи да се състезава за Рейсинг Булс и през следващата година, докато за второто място се очертава конкуренция между Лоусън и Цолов.

Според Motorsport.com българският пилот дълго време е бил смятан за фаворит за позицията, но колебанията в представянето му към края на сезона, особено в квалификациите, са породили съмнения относно евентуалното му привличане.

Мекис подчерта, че макар Ред Бул и Рейсинг Булс да имат обща програма за развитие на млади пилоти, решенията за състава на втория отбор се вземат самостоятелно.

"Има редица въпроси, на които Рейсинг Булс трябва да отговори, преди да вземе решение. То зависи единствено от тях. Имаме обща програма за млади пилоти и възможност да ги повишаваме в Ред Бул, както се случи с Макс Верстапен и Исак Хаджар. Но пътят до този етап зависи от представянето им във Формула 1“, коментира французинът.

Междувременно Лиъм Лоусън продължава да затвърждава позициите си със силни резултати. Новозеландецът има 89 точки през сезона, като в последните пет кръга е спечелил 30 от тях.

В същия период Лоусън се представя по-добре от съотборника си Арвид Линдблад както в квалификациите, така и в състезанията.

В последната надпревара за Голямата награда на Бразилия той завърши на седмо място, въпреки трудните условия по време на състезанието.

"Мога само да похваля Лиъм за още един силен уикенд. Той се намира във фантастична серия. Представянето му е в огромен контраст с това, което видяхме от него преди година“, заяви Мекис.

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн вече е дал индикации, че предпочита да задържи Лоусън и за следващия сезон.

Мекис обаче категорично отхвърли възможността да оказва влияние върху окончателния избор, въпреки че в миналото подобни решения са били свързвани с бившите ръководители на Ред Бул Кристиан Хорнер и Хелмут Марко.

"Има разлика между това да изразя мнение и да взема решение. Няма да споделям позицията си публично, защото това би превърнало въпроса в решение на Ред Бул. Решението принадлежи на Рейсинг Булс“, обясни той.

Французинът допълни, че Пърмейн и неговият екип разполагат с необходимата информация и опит, за да направят най-добрия избор.