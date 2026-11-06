Алън Пърмейн остава начело на Рейсинг Булс до 2031 година, Никола Цолов все още е сред кандидатите за пилотско място

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн подписа нов договор с отбора от Формула 1, който ще го задържи на поста до края на 2031 година, съобщава агенция "Ройтерс“.

Британският специалист се присъедини към тима през януари 2024 година като състезателен директор, след като прекара 34 години в базирания в Енстоун отбор, който в момента се състезава под името Алпин.

През юли 2025 година Пърмейн беше повишен до ръководител на Рейсинг Булс след напускането на Лоран Мекис, който пое управлението на Ред Бул на мястото на Кристиан Хорнър.

Под ръководството на Пърмейн италианският тим се доближава до едно от най-силните си представяния във Формула 1. Четири кръга преди края на сезон 2026 Рейсинг Булс заема петото място в класирането при конструкторите със 108 точки, като има аванс от 39 пункта пред шестия Алпин.

Въпреки осигурената стабилност на ръководния пост, отборът все още не е обявил официално пилотския си състав за следващия сезон.

През настоящата кампания цветовете на Рейсинг Булс защитават британският дебютант Арвид Линдблад и новозеландецът Лиъм Лоусън, но бъдещето им в тима остава предмет на обсъждане.

Сред кандидатите за едно от местата през 2027 година е и българският талант Никола Цолов, който през миналия уикенд записа исторически дебют във Формула 1.

Българинът участва в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити, превръщайки се в първия български пилот, взел участие в официален състезателен уикенд от световния шампионат. Цолов завърши сесията на 12-о място.