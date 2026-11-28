Кими Антонели беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Катар във Формула 1. Новият шампион отново направи най-добра обиколка и оглави класирането на пистата "Лусаил" с време от 1:22.400 минути. Съотборникът му в тима на Мерцедес Джордж Ръсел остана на второ място, на 0,249 секунди след лидера.

Антонели беше най-бърз и в двете тренировки в петък, като Мерцедес демонстрира превъзходство над противниците си.

Макс Ферстапен от Ред Бул, който ще преследва четвъртата си поредна победа в Катар в неделя, остана на трета позиция, на 0,510 секунди зад Кими Антонели.

Неговият съотборник Исак Хаджар се нареди четвърти, докато Шарл Льоклер с Ферари се класира след него.

Бившият шампион Люис Хамилтън, също от Ферари, остана девети.

Мерцедес вече спечели и двете титли в шампионата, като сега основният фокус на отбора е върху индивидуалните победи и битката за второто място в шампионата при пилотите.