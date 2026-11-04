Съперник на Никола Цолов ще кара във Формула 1

Съперникът на българина Никола Цолов за титлата във Формула 2 Рафаел Камара ще заеме мястото на Естебан Окон в болида на Хаас във Формула 1 за предстоящото Гран при на родна земя в бразилския град Сао Пауло в края на седмицата.

Французинът Окон, който пилотира за американския отбор през последните два сезона, още през септември обяви, че ще напусне в края на годината. През миналия уикенд той участва във втората свободна тренировка преди състезанието в Мексико Сити, но му бе отказано да използва най-меките гуми, въпреки изричното му желание. Така на следващия ден, без да бъде съобщена официална причина, Окон беше заменен от японеца Рио Хиракава за третата тренировка и за същинската надпревара, а впоследствие беше официално освободен от отбора.

Така 21-годишният бразилец Рафаел Камара, който така или иначе трябваше от следващия сезон да започне да се състезава във Формула 1 с тима на Хаас, ще получи шанс по-рано да дебютира в официално състезание в най-престижния клас.

"Подобни решения никога не се взимат лесно, какъвто беше случаят в Мексико Сити, но ние сме уверени, че това е в интерес на отбора. Разговорите, които се случиха между тима и Естебан, остават поверителни и ние ще продължим да уважаваме частния характер на подобни ситуации. Гледайки към бъдещето, избрахме Рафаел Камара да кара заедно с Оли Беърман в Гран при на Сао Пауло", заяви ръководителят на отбора Аяо Комацу, цитиран от официалния уебсайт на Формула 1.

Към момента Камара е лидер в класирането във Формула 2 с 207 точки, на 7 пред Никола Цолов. Участието му във втория по сила шампионат обаче не е под въпрос и той ще завърши кампанията, от която остават два старта - в Катар и в Абу Даби.