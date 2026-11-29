Световният шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Катар и записа десетата си победа от началото на сезона. Италианският пилот на Мерцедес се възползва от техническите проблеми на своя съотборник Джордж Ръсел, който контролираше състезанието през първата му половина, но в крайна сметка остана втори. Оскар Пиастри с Макларън завърши трети.

Мерцедес демонстрира пълно превъзходство на пистата "Лусаил“, а стартиралият от полпозишън Ръсел запази лидерската си позиция след изгасването на червените светлини.

В 12-ата обиколка на състезанието бе въведена виртуална кола за сигурност, от която германският отбор се възползва, за да прибере едновременно двамата си пилоти в бокса. Антонели трябваше да изчака обслужването на своя съотборник, което позволи на британеца да натрупа преднина от девет секунди.

Състезанието обаче претърпя неочакван обрат. Част от полистиренов маркировъчен блок, разбит от Арвид Линдблад при излизането му от пистата в първата обиколка, попадна под болида на Ръсел. Това наруши аеродинамиката на автомобила и доведе до сериозна загуба на скорост.

Антонели постепенно заличи изоставането си, а при втората серия от спирания в бокса пое лидерството. Механиците на Мерцедес се опитаха да отстранят заседналите отломки от автомобила на Ръсел, чието обслужване продължи около десет секунди.

Проблемите на британеца обаче не бяха напълно отстранени и Антонели започна да трупа все по-сериозен аванс. Любопитен момент настъпи в заключителната фаза на надпреварата, когато италианецът на три пъти попита по радиото дали трябва да върне лидерската позиция на своя съотборник. От Мерцедес отговориха отрицателно заради нарастващата разлика между двамата.

Антонели пресече финалната линия с преднина от 31.4 секунди пред Ръсел, който все пак успя да удържи второто място. Оскар Пиастри завърши само на 1.4 секунди зад британеца и се качи на подиума за втори пореден състезателен уикенд.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул финишира четвърти, след като устоя на натиска на Ландо Норис в заключителните обиколки. Люис Хамилтън и Шарл Льоклер заеха съответно шестото и седмото място, с което Ферари си гарантира втората позиция в шампионата при конструкторите.

Исак Хаджар завърши осми въпреки повреда по болида си още в първата обиколка, а Лиъм Лоусън и Габриел Бортолето допълниха първата десетка.

Фернандо Алонсо и Ланс Строл с Астън Мартин отново не успяха да завършат състезанието, а сред отпадналите бе и Арвид Линдблад.

THE POINTS SCORERS IN QATAR #F1 #QatarGP https://t.co/dorqIhEfUj — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Преди финалния кръг за сезона в Абу Даби битката за третото място при конструкторите остава напълно отворена. Ред Бул и Макларън имат по 456 точки, като предимството е на страната на "биковете“ заради по-големия брой победи.