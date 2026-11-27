Никола Цолов очаква с нетърпение последните два старта за сезона във Формула 2. Българският пилот е в борбата за титлата, след като лидерът във временното класиране Рафаел Канара премина в тима на Хаас във Формула 1.

Така Цолов е с актив от 200 точки и със седем по-малко от Камара, а негов основен съперник вече е Алекс Дън, който има 11 точки пасив зад българина.

"Мина много време от състезанието в Баку, така че това тук се усеща като ново начало. Имах възможност да си почина и честно казано, ще се опитам да се насладя на последните два кръга за сезона, защото просто не знам кога отново ще имам шанс да се състезавам", заяви Цолов в интервю за официалния сайт на Формула 2.

"Ще се опитам да се насладя на факта, че се състезавам за световна титла, защото не знам кога това ще се случи отново. Моето бъдеще вече е подсигурено, така че не се чувствам под напрежение. Със сигурност ще се насладя и се радвам, че съм тук. Винаги има и какво да загубиш, но в случая има и какво да спечеля. Да се чувстваш под напрежение е привилегия и е резултат от позицията, която си извоювал", добави той.

"В Катар квалификацията винаги е важна, но тук има начини да изпреварваш в състезанието. Стартовете също имат значение, особено в спринта с гумите с твърда смес. Той най-вероятно ще бъде по-хаотичен, но ще се върнем към нормалността в неделя със софтовете", продължи Цолов.

Квалификацията за важното Гран при на Катар е насрочена за 17:00 часа българско време и Цолов се надява да се доближи до първи полпозишън.

"Целта отново ще бъде класиране в топ 5, но аз търся повече от това. Нещото, което не сме постигали през този сезон, е да спечелим петъчна сесия. Иначе очаквахме да сме в челото на класирането в края на сезона. Във Формула 2 и Формула 3 никога не знаеш какво може да се обърка, но аз знаех, че с работата ми и с уменията на отбора можем да бъдем в челото. Радвам се, че стигнахме дотук", каза българският пилот на Кампос Рейсинг.

"Мисля, че дори надхвърлихме очакванията с броя на победите и с това колко бързи можем да бъдем в повечето състезания", завърши Цолов.