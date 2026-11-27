Никола Цолов зае седмото място в квалификацията за предпоследния кръг от сезона във Формула 2 на пистата "Лусайл“ в Катар. Българският пилот на Кампос Рейсинг записа най-добра обиколка за 1:36.330 минути, оставайки на 0.512 секунди от победителя в сесията Уго Угочукву.

Американският дебютант от отбора на Ван Амерсфорт Рейсинг поднесе голямата изненада в квалификацията, след като заслужи първата позиция с време от 1:35.818 минути. Втори се нареди Габриеле Мини, който остана на едва 44 хилядни от секундата зад победителя.

Конкурентът на Никола Цолов в битката за шампионската титла Ричард Дън завърши трети, следван от Люк Браунинг.

Квалификацията предложи сериозна драма в заключителните минути. Малко повече от пет минути преди края Себастиан Монтоя загуби едно от колелата на своя болид, което доведе до появата на червен флаг.

След подновяването на сесията Мини временно оглави класирането, но Угочукву подобри неговото постижение. Нов червен флаг заради спрелия на пистата Рафаел Виягомес сложи преждевременен край на квалификацията.

Съотборникът на Цолов в Кампос Рейсинг Ноел Леон завърши пети, с две позиции пред българина.

Заради правилото за обърната стартова решетка на първите десетима Никола Цолов ще потегли от четвърта позиция в спринтовото състезание, докато Ричард Дън ще стартира осми. В основната надпревара Българския лъв ще заеме седмото място на стартовата решетка.

Цолов има възможност да оглави генералното класиране още този уикенд, след като досегашният лидер Рафаел Камара премина във Формула 1 с отбора на Хаас. Българинът изостава със седем точки от бразилеца преди последните два кръга за сезона.