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Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно

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Менторът на българския пилот коментира пред БНТ представянето на Цолов в свободната тренировка в Мексико.

Николай Върбицалиев
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Менторът на Никола Цолова – Николай Върбицалиев коментира пред БНТ направената свободна тренировка на Никола на пистата в Мексико в навечерието на поредния кръг от Формула 1. Припомняме, че Цолов даде 12-ти резултат. Върбицалиев похвали младия български пилот за начина, по който се е справил с напрежението.

„Реално това, което той каза, че е изключително доволен. Както всеки един пилот стигнал до такова ниво, каза, че е имал още неща, които е можел да направи малко по-добре и реално да постигне по-добър резултат, но според мен, като цяло това, което той вчера постигна е на изключително високо ниво. Не съм сигурен, че някой въобще може да си представи цялото напрежение, на което беше поставен Никола преди тази едночасова тренировка. И начинът по който той се справи с това напрежение беше наистина впечатляващ“, каза Върбицалиев и добави:

„Излизайки рамо до рамо с Люис Хамилтън, Фернандо Алонсо на една писта, да не ти трепне окото и да можеш да свикнеш с кола, която караш за първи път на писта, която е изключително трудна, на надморска височина близо 2300 метра. Самата подготовка на уикендът беше доста специфична. Много нестандартни условия, в които Никола се справи просто брилянтно“, каза още експертът.

„Отборът му беше казал, че най-важното нещо е да върне колата цяла след края на тренировката и че това не е състезание между него и другите пилоти за седалката догодина. Но реално, каквото и да си говорим, когато на такова ниво се качиш в болид от F1 за първи път, ти винаги искаш, дори подсъзнателно, да покажеш на какво си способен. Така че, имайки едно на ум, че трябва да не поема прекомерни рискове, Никола успя да покаже наистина изключително темпо“, добави менторът на Цолов.

Той сподели и какво е генералното мнение за представянето на Цолов.

„Генералното мнение е от абсолютно всички замесени. Изключително позитивно. Неговият главен инженер, шефът на отбора. Така че, според мен той направи програма максимум. Даже не съм сигурен, че може би събирайки малко по-добра обиколка имаше пилот в една от бързите му обиколка, който направи жълт флаг и му попречи да подобри, но тези неща се виждат след това на телеметрията и анализите на отбора, така че това дали е 12, или 5, или 6, или 7, което беше потенциално като най-добро време, което можеше да постигне, не мисля, че е от такова значение, защото отборът може да види всеки един детайл и всяка една теоретично най-бърза обиколка, която е можел да постигне“, категоричен е Върбицалиев.

Той сподели и мнението си дали Никола Цолов е доказал, че има място във Формула 1 догодина.

„Каквото е можел да им покажа, го е показал. Дали има още състезания, дали той ще спечели титлата, според мен, не са от основно значение. Така че вярвам, че каквото е можел да направи до сега в сезона, го е направил от тук на сетне, дори да се взели решение кой ще бъде титулярният пилот до година, мисля, че все още не са го казали на никой“, завърши Върбицалиев.

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# Никола Цолов #Николай Върбицалиев #"Арена спорт"

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