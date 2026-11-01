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Мартин Петров: Свалям шапка на ръководството на ЦСКА за новия стадион

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Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
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От тук нататък е важно стадионът да продължи да се поддържа, призова един от любимците на Сектор Г.

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Бившият български национал Мартин Петров гостува в студиото на „Арена спорт“ и сподели емоциите от събота вечер, когато се завърна в обновения дом на ЦСКА – стадион „Българска армия“. Петров похвали собственика на отбора и „всички замесени“ за страхотно свършената работа и изключително модерното съоръжение, на което могат да се радват всички привърженици на спорта в България.

„Преди всичко искам да честитя празника на всички българи, да ги посъветвам да си дадат своя глас днес, това е много важно за нашата държава. След предаването и аз ще отида заедно с брат ми да си дам гласа“, започна Петров. След това се върна на емоциите от снощи:

„Емоция, вълнение, най-вече когато влезнах на стадион. В първите 5-10 минути се чудих дали съм в България. Уникално е, искам да поздравя собственика на отбора и всички хора, които бяха замесени в този проект. Този стадион не само футболни мачове може да приема, а всичко това са само позитиви за българския спорт като цяло. Всички чакахме с нетърпение това да се случи. В цяла България през цялата седмица за това се говореше. Все още има дечица, а и възрастни хора предполагам, които не са спали снощи от емоции. Заслужаваше си чакането. Свалям шапка за всичко постигнато. От тук нататък е важно стадионът да продължи да се поддържа, призовавам и феновете да го пазят, защото от самите тях зависи как ще изглежда стадионът занапред“, коментира Петров.


Бившият национал направи и сравнение със стадионите в Европа и сподели, че новото съоръжение на ЦСКА по никакъв начин не отстъпва.

„С ръка на сърцето мога да потвърдя, че стадионът, с този си капацитет, абсолютно може да се конкурира със стадионите в по-големите европейски първенства“, категоричен бе врачанинът.

Петров коментира и атмосферата и носталгията по старото съоръжение и даде пример с Атлетико Мадрид.

„Тази нотка ще си я има винаги, това е „Армията“, както например и на Атлетико Мадрид се случи. Там доста от феновете не бяха съгласни с новия стадион, но живеем в такива времена. Самото усещане, за родители, за деца … това са позитивни усещания, които са ОК като цяло. Кадрите и спомените ми се върнаха вчера за тези моменти от моята игра на старата „Армия“. Моментите се върнаха назад и ми се насълзиха очите“, коментира бившият играч на Манчестър Сити.

Според Мартин Петров битката за титлата в Първа лига тази година е изключително равностойна, а новият стадион не дава „хендикап“ на „червените“ спрямо преките им конкуренти.

„В крайна сметка всичко се решава на терена, видяхте че Славия бяха добре позиционирани, създадоха проблеми на ЦСКА, а накрая дори изпуснаха дузпа. Отборите, които идват да играят на „Армията“, ще се раздават още повече срещу ЦСКА. Битката ще бъде оспорвана до самия край на шампионата. Разбира се, аз се надявам ЦСКА да си постигне целта. От тук нататък за самия клуб следва най-трудното, защото в един момент емоциите ще отшумят, феновете трябва да продължат да пълнят стадиона. Пожелавам им успех, но от тук нататък ще е по-трудно“, добави Петров.

Бившият национал сподели и мнението си за играта на ЦСКА от началото на сезона.

„Определено в момента отборът стои добре на терена, има доста неща, които могат да се подобрят, но треньорът най-добре си знае. Смятам, че има подобрение в играта. Вчера резултатът не беше такъв, какъвто очаквахме, но има доста мачове до края на първенството“, добави бившият национал.

В заключение Мартин Петров сподели, че след последния Конгрес на БФС не следи толкова изкъсо случващото се в българския футбол, но и не скри желанието си ЦСКА да извърви пътя до трофея.

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#"Арена спорт" #Стадион "Българска армия" #мартин петров

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