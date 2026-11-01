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Малко по-висока е избирателната активност в Турция в сравнение с първия тур на президентския вот

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Чете се за: 02:42 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Малко по-висока е избирателната активност в Турция в сравнение с първия тур на президентските избори у нас.

До обяд в една от секциите в истанбулския квартал "Авджълар" са гласували около 80 души. На първия тур за целия ден общият брой на гласувалите беше 91. Със сигурност има оживление, но то не достига тези мащаби, които сме виждали в предишни години с дълги опашки пред секциите и с хиляда души гласували в една секция приблизително.

Хората идват, дават своя вот, няма струпване, няма проблеми при гласуването, няма проблеми при попълването на декларациите. Вече са подготвени, че те трябва да бъдат попълвани вътре в секцията, пред очите на членовете на избирателната комисия.

Вижте какво очакват хората от президентската институция и какви са им надеждите и притесненията:

БНТ: Много малко хора има, какво е обяснението ви?

– Не знам защо няма никой. Преди една седмица пак нямаше. Не знам.

БНТ: Сега за първи път гласувате?

– За първи път.

БНТ: Защо сега решихте да дойдете, а на първия не дойдохте?

– Имах работа, не можах да дойда.

БНТ: Очаквате ли да дойдат хора, които не са гласували на първия?

Ефраим Камберов, председател на Организацията на българските изселници в "Авджълар": "Изселниците, които са двойни граждани, ги интересува в България да има мир, да няма дрязги между партиите и като отидат в България да са свободни. Има хора, които през цялото лято са там."

БНТ: Днес в България е Деня на будителите. Будител ли трябва да е новия президент?

Ефраим Камберов, председател на Организацията на българските изселници в "Авджълар": "Новият президент е, за да съедини хората. Да няма ние – вие. Трябва да е общо, защото всички сме български граждани и всички живеем в една страна. Където живеем, трябва да е хубаво."

Вижте още в прякото включване на Тоня Димитрова, спец. пратеник на БНТ в Истанбул

#България избира президент #Истанбул #избирателна активност #гласуване

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