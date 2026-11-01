Мартин Петров и Кирил Милов в предаването "Арена спорт"

Гледайте обзорното спортно предаване "Арена Спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1.
Тази неделя в "Арена Спорт" видяхте:
Часове след първия мач на ЦСКА на обновения стадион "Българска армия" в студиото гостува легендата Мартин Петров.
Кирил Милов е гост в студото ни след спечеления бронзов медал от световното първенство по борба.
На старта на Младежките олимпийски игри в Дакар, какви са очакванията за представянето на нашите състезатели - пряко включване от столицата на Сенегал.
След участието на Никола Цолов в свободна тренировка във Формула 1 - коментар на неговия ментор.
Вижте предаването във видеото!