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Мартин Петров и Кирил Милов в предаването "Арена спорт"

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Чете се за: 01:15 мин.
Български футбол
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Гледайте обзорното спортно предаване "Арена Спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1.

живо мартин петров кирил милов предаването арена спорт
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Тази неделя в "Арена Спорт" видяхте:

Часове след първия мач на ЦСКА на обновения стадион "Българска армия" в студиото гостува легендата Мартин Петров.

Кирил Милов е гост в студото ни след спечеления бронзов медал от световното първенство по борба.

На старта на Младежките олимпийски игри в Дакар, какви са очакванията за представянето на нашите състезатели - пряко включване от столицата на Сенегал.

След участието на Никола Цолов в свободна тренировка във Формула 1 - коментар на неговия ментор.

Вижте предаването във видеото!

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