Спокойно и без сериозни нарушения протича изборният ден на територията в Пазарджик. В няколко населени места не е имало ток тази сутрин. В областта вече са регистрирани и проблеми с машинния вот.

В област Пазарджик към 11:00 часа избирателната активност е под 5%. До избирателните секции към този час са отишли малко над 11 000 души от имащите право на глас 232 032.

Изборният ден в селата Добровница, Пищигово, Черногорово, Мало Конаре и Крали Марко започна без ток заради авария в електропреносната мрежа. Повредата вече е отстранена и електрозахранването в населените места вече е възстановено.

В една от секциите в училище "Георги Брегов" са преминали на гласуване с хартиени бюлетини, след като машината за гласуване е показала дефект. Такъв проблем вече е регистриран и в село Добровница. Затова избирателите там гласуват с хартиени бюлетини.

Очакванията за по-висока избирателна активност засега не се оправдават, дали заради дъждът или по друга причина улиците на Пазарджик са доста празни. Слабо е гласуването и в малките общини в областта.

Най-висока е избирателната активност в Панагюрище - 6,19%, а най-ниска в Ракитово - 4,56%.

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