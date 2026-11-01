Жега, проблеми с канализацията и транспортен хаос на Младежките олимпийски игри

Директорът „Връзки с обществеността“ на Българския олимпийски комитет Миляна Велева се включи в предаването „Арена спорт“ по БНТ в последни новини и всичко, което се случи в Дакар в последните часове, където бе даден старт на Младежките олимпийски игри. Състезанията може да проследите в ефира на БНТ 3 и онлайн на нашия сайт в следващите 2 седмици.

„Здравейте и честит празник на Народните будители от далечен Сенегал. Тук нямаме възможност да гласуваме, защото няма избирателна секция, но и ние призоваваме всички българи да упражняват правото си на глас“, сподели Велева.

„Вече преминаха и първите наши участия. Имаме четвърто място на Симона Иванова в плуването на 400 м свободен стил. Само 6 стотни я разделиха от медала, което наистина беше жалко, защото Симона влезе в това състезание като един от фаворитите. След това каза, че обстановката е била изключително тежка, времето много тежко, много топло. Каза, че това не е оправдание и се надява в петък, когато е нейната коронна дисциплина 200 м свободен стил да постигне това, за което е дошла, а именно медал от Младежките олимпийски игри в Дакар. Още една победа в Бадминтона записаха нашите участници. Теодор Митев стартира с отличен мач и отлична победа срещу Алекса Раданович от Сърбия“, добави Велева.

„Вчера бяха открити Младежките олимпийски игри на 55 хиляден чисто нов стадион. Останаха празни места, главно според мен, заради проблема да бъдат извозени хората до стадиона, защото ужасният трафик в Африканската държава е един от големите проблеми на тези Младежки олимпийски игри. Те бяха открити от президента на Сенегал, както и от президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. Нашите представители, освен делегацията от спортисти, треньори и длъжностни лица, бяха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, Петър Стойчев, който е народен представител, а също така и четирикратен участник в олимпийски игри и Данаил Димов, генералният секретар.

Основните проблеми са свързани с топлото време и невъзможността в Олимпийското село да има климатици. Това е основното, от което се оплакват и нашите спортисти и всички световни делегации. Друг проблем е свързан с това, че има проблеми много често с канализацията, тъй като атлетите в Олимпийското село трябва да използват общи тоалетни. Надяваме се тези проблеми да бъдат решени до края на Игрите. Разбира се, те поставят огромният въпрос дали Африка наистина е готова за подобно мащабно състезание“, завърши Велева.

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