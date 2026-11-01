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Значителни валежи на места в следобедните часове

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Снимка: БГНЕС
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Жълт код за интензивни и значителни валежи е в сила днес, в Западна и Централна България, а в отделни райони ще има и гръмотевици.

Ще остане облачно в цялата страна, с валежи от дъжд на много места. Ще духа слаб и умерен вятър - от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14°, в София - около 9, на морския бряг 15-16°.

И през нощта и утре времето ще се задържи облачно и на много места ще вали. Минималните температури ще бъдат - между 7 и 12°, по Черноморието малко по-високи от 13 до 15°.

Предупреждение за интензивни и значителни по количество валежи, е обявено утре, в районите с жълто и оранжево на картата.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България, умерен - североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат - между 9 и 14°, в София - около 9, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 16-18°.

Облачно ще бъде в планините с валежи от дъжд, над 1800 метра от сняг. Ще духа умен до силен, югоизточен вятър.

Във вторник валежите ще се активизират и на много места ще са значителни. Ще духа умерен, до силен вятър, а температурите ще са почти без денонощен ход, от 7-8° в Западна България до 15-16° в югоизточните райони.

В сряда в Източна България валежите ще продължат, а в Западна ще спират. Температурите ще се понижат слабо. В четвъртък предимно облачно, ще се задържи над Западна България, но само на отделни места там ще превали. Слънчево време ще преобладава в петък, но преди обяд в низините и котловините ще е с намалена видимост и минималните температури ще се понижат.

#жълт и оранжев код #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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