Ниска избирателна активност в Пловдив към обяд

Спокойно протича изборният ден в Пловдив и областта. Всички избирателни комисии са отворили навреме и без проблеми.

В Пловдив-град 35 от членовете на комисиите са били заменени сутринта поради неявяване, проблеми с машинния вот до момента няма, съобщиха от 16-а РИК. Активността е подобна на тази от първия тур. Към 11:00 часа тя е 4,66 на сто.

В район "Източен" дори е малко по-ниска в спрямо миналата седмица. В училище "Найден Геров" има секции с по 30-40 души гласували до обяд и други с по 10 човека. Имаше и гласоподаватели, които бяха пропуснали първия тур, но днес упорито търсеха секциите си.

Лина Генегеверова – член на СИК: "Днес гласуването е много по-добре от първия тур. Засега върви много добре. БНТ: Тоест имате много повече гласоподаватели?! – Да има много повече. До момента са гласували общо 30 човека. БНТ: Мислите ли, че тази активност тази седмица се дължи на някакви спуснати нареждания? – Да.

БНТ: Какво бихте казали на тези, които още са си вкъщи?

Ница Килимска: "Да не мързелуват и да не ги е страх от дъжда, а да дойдат да гласуват, защото от това зависи живота ни за цели 5 години. Ако не знаят, да се научат."

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