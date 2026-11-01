БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
В развитие

НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Във Франция и тази нощ имаше масови протести на ученици, учители и "жълтите жилетки". В Париж остава в сила полицейският час в много райони, след напрегната нощ за силите на реда. Хелоуин премина, но опасността от спонтанни протести не е.

В българското посолство трите секции за гласуване отвориха без проблем. Три са машините за гласуване, които до този момент работят безотказно. Часът е малко след 11 часа местно време.

Хиляда и сто българи гласуваха там миналата неделя на първия тур.

И тогава, и сега уикендът в Париж беше белязан от протести срещу поскъпването на живота. Вълната от недоволство, започна от гимназистите, беше поета и от студентите, а сега към нея си присъединиха "жълтите жилетки" и синдикатите на работниците.

"Тук сме, за да покажем, че можем да протестираме мирно, че имаме ясни искания. Включително и приятелката ми, която е учителка и иска да даде на младите по-добро бъдеще. Тук сме и заради поскъпването на живота. И ако не искат да ни чуят, всички тези хора ще покажат, че щом трябва, ще идваме тук всеки уикенд."

"На 14 ноември ще имаме масови демонстрации в цяла Франция, за да обърнем внимание на децата и младежите, за да чуем гласовете им. Навсякъде протестите ще позволят на децата и младите да заявят исканията, надеждите и визията си за едно по-справедливо общество."

В Париж през уикенда остава в сила полицейският час от 23 до 6 часа на най-неврологичните места, където могат да се случат спонтанни протести. За началото на следващата седмица, когато завършва есенната ваканция на учениците - гимназистите, има призиви на синдикатите в учебните заведения отново да има блокади и протести. Синдикатите на работниците пък призовават за всеобща национална стачка на 5 ноември.

Вижте повече в прякото включване на Милен Атанасов.

#недоволството в Европа #протести #Франция

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме" Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме"
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
По-висока избирателна активност в деня на балотажа в Община Белица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ