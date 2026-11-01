Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести

Във Франция и тази нощ имаше масови протести на ученици, учители и "жълтите жилетки". В Париж остава в сила полицейският час в много райони, след напрегната нощ за силите на реда. Хелоуин премина, но опасността от спонтанни протести не е.

В българското посолство трите секции за гласуване отвориха без проблем. Три са машините за гласуване, които до този момент работят безотказно. Часът е малко след 11 часа местно време.

Хиляда и сто българи гласуваха там миналата неделя на първия тур.

И тогава, и сега уикендът в Париж беше белязан от протести срещу поскъпването на живота. Вълната от недоволство, започна от гимназистите, беше поета и от студентите, а сега към нея си присъединиха "жълтите жилетки" и синдикатите на работниците.

"Тук сме, за да покажем, че можем да протестираме мирно, че имаме ясни искания. Включително и приятелката ми, която е учителка и иска да даде на младите по-добро бъдеще. Тук сме и заради поскъпването на живота. И ако не искат да ни чуят, всички тези хора ще покажат, че щом трябва, ще идваме тук всеки уикенд." "На 14 ноември ще имаме масови демонстрации в цяла Франция, за да обърнем внимание на децата и младежите, за да чуем гласовете им. Навсякъде протестите ще позволят на децата и младите да заявят исканията, надеждите и визията си за едно по-справедливо общество."

В Париж през уикенда остава в сила полицейският час от 23 до 6 часа на най-неврологичните места, където могат да се случат спонтанни протести. За началото на следващата седмица, когато завършва есенната ваканция на учениците - гимназистите, има призиви на синдикатите в учебните заведения отново да има блокади и протести. Синдикатите на работниците пък призовават за всеобща национална стачка на 5 ноември.

Вижте повече в прякото включване на Милен Атанасов.