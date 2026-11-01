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НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Нова неспокойна нощ в Париж, броят на задържаните във Франция достигна 560

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Париж отново имаше протести, макар и не с мащаба и интензитета на предходните съботни дни.

Неспокойна беше нощта в Париж. Силите на реда бяха сериозно мобилизирани, кактои през целия вчерашен ден. Все пак няма съобщения за нападения срещу магазини и банки, подобни на тези от 17 октомври, или поне не в такъв мащаб.

Броят на задържаните при протестите в цялата страна е 560. Късно снощи броят им беше 320, така че изглежда все пак е имало спонтанни, маскирани протести през нощта на Хелоуин. За техния размер и мащаб ще научаваме и днес през деня.

Засега най-сериозните сблъсъци остават тези от снощи, в края на протестите в източната част на Париж, където в крайна сметка шествието беше изместено по искане на префектурата, така че по-спокойната част на френската столица да остана доста незасегната от недоволството на участниците.

Над 70 хиляди беше официалният брой на участниците. Включиха се ученици и гимназисти, студенти, подкрепени от техните родители, учители, а и от синдикатите на работниците.

„Тук съм, за да подкрепя учениците. Вече не съм гимназистка, но брат ми е. Той участва в блокадите и затова дойдох тук, на негово място, за да го подкрепя."

"Не просто учениците имат проблеми. Това са проблеми на цялото образование."

"Това си е кражба. Крадат от пенсионерите, крадат от гимназистите, крадат от родителите им, крадат и от търговците. Капиталистите крадат от всички.“

Учениците и гимназистите от началото на седмицата те се връщат в учебните заведения. Има много призиви във вторник и в сряда да бъдат блокирани учебни заведения – по примера на блокадите, с които започнаха протестите през септември.

Снимки: БТА

А голямата мобилизация, обявена от синдикатите на работниците, предстои на 5 ноември.

Така че да, положението в Париж остава неспокойно. Ние го следим.

Вижте повече в прякото включване на Милен Атанасов.

#недоволството в Европа #протести #Франция #Париж

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