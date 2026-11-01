БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава
В развитие

НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Полицейски час беше наложен в някои райони на Париж. Сблъсъци белязаха и трета вълна на протестна мобилизация във френската столица.

Над 320 000 души се включиха в уличните демонстрации в цяла Франция. В столицата, в марша на недоволните участниците са били над 70 хиляди, по данни на префектурата. Протестите в събота съвпаднаха с Хелоуин и преминаха мирно в следобедните часове вчера.

Безредици, разбити витрини и разграбени магазини след протести и в Германия. До размирици се стигна в Кьолн и Франкфурт, където протестиращи използваха срещу полицията коктейли Молотов. В Берлин демонстранти хвърляха бутилки и яйца, а в Хамбург запалиха улични барикади. Недоволните младежи протестират срещу лошото състояние на учебните заведения, скъпия живот и евентуалното връщане на задължителната военна служба.

#недоволството в Европа #протести #Франция

Водещи новини

Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Първите избиратели упражниха правото си на глас в Бургас Първите избиратели упражниха правото си на глас в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на народните будители Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Опасност от наводнения в неделя Опасност от наводнения в неделя
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Напрежение в Полша: Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд
Чете се за: 00:52 мин.
По света
107 години и безброй избори: Какво очаква Евдокия Чочева от политиците
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Започва акция "Зима": Полицията със засилен контрол по...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ