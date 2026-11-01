Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия

Полицейски час беше наложен в някои райони на Париж. Сблъсъци белязаха и трета вълна на протестна мобилизация във френската столица.

Над 320 000 души се включиха в уличните демонстрации в цяла Франция. В столицата, в марша на недоволните участниците са били над 70 хиляди, по данни на префектурата. Протестите в събота съвпаднаха с Хелоуин и преминаха мирно в следобедните часове вчера.



Безредици, разбити витрини и разграбени магазини след протести и в Германия. До размирици се стигна в Кьолн и Франкфурт, където протестиращи използваха срещу полицията коктейли Молотов. В Берлин демонстранти хвърляха бутилки и яйца, а в Хамбург запалиха улични барикади. Недоволните младежи протестират срещу лошото състояние на учебните заведения, скъпия живот и евентуалното връщане на задължителната военна служба.



