След протестите в Париж: 296 задръжани, протестиращи хвърлиха коктейл „Молотов“ срещу полицай

Сблъсъци белязаха и днешната трета вълна на протестна мобилизация в Париж. Над 320 000 души се включиха в уличните демонстрации в цяла Франция. В столицата в марша на недоволните участниците бяха над 70 хиляди по данни на префектурата.

В небето над Париж постоянно прелитат полицейски хеликоптери. Има засилено полицейско присъствие на ключови места в града. По-рано днес в източната част на френската столица протестното шествие, организирано от синдикати, на гимназисти, студенти и работници, започна и премина без насилие. В края му обаче отделни групи младежи влязоха в сблъсък със силите на реда, които пък са се опитали да разпръснат демонстрантите и са използвали сълзотворен газ.

Особено възмущение предизвика хвърлен коктейл „Молотов“ срещу полицай, чиято униформа е избухнала в пламъци.

Равносметката тази вечер – 296 задържани в страната. Младежките асоциации твърдят, че в протестите в цяла Франция днес са се включили половин милион участници. Само в Париж те са били около 200 000 според тях. Предизвикателство пред силите на реда е и предстоящата нощ заради призиви в социалните мрежи за маскирани спонтанни протести из френската столица.

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