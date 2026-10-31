Ердоган призова Украйна и Русия да бъдат отговорни към безопасността на корабоплаването в Черно море

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че международната общност проявява нарастващ интерес към ограничено прекратяване на огъня в Черно море. Целта е гарантиране на безпрепятствени доставки на енергия и зърнени храни от Русия и Украйна. Марко Рубио заяви, че президентът Тръмп още не е взел решение за нови удари срещу Иран.

След среща на външните министри от Г-20 в Атланта американският дипломат отбеляза, че Съединените щати разглеждат предложения на Турция и Индия за задвижване на зърнените пратки. Рубио е разговарял за кратко с руския външен министър Лавров за възможна среща Тръмп – Путин на форума на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай другия месец. Държавният секретар не изключи и покана към Зеленски за срещата на върха на Г-20 в Маями през декември.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Относно Зеленски, това е среща на лидерско равнище. Зависи какво ще реши президентът. Не бих го изключил. Особено ако произлезе нещо позитивно от присъствието на Зеленски.“

След разговори със Зеленски в Истанбул турският президент Ердоган призова Украйна и Русия да действат отговорно за безопасността на корабоплаването в Черно море.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция: „Ясно е, че нападения срещу цивилни кораби не отговарят на ничии интереси. При никакви обстоятелства не можем да приемем тези нападения, независимо кой ги осъществява и с какво оправдание.“

Украинският президент съобщи, че е обсъдил с Ердоган предстоящите преговори за мир между представители на Съединените щати, Украйна и Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Обсъдихме с президента Ердоган перспективите на такъв формат и други възможности, в частност участие на Турция, участие на Европа и всички партньори във възможна среща тук, в Турция.“

Очаква се тристранните разговори на преговорни екипи да започнат в началото на ноември.