БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американски военноморски самолет патрулира над изключителната икономическа зона на България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България въвежда специални изисквания за търговските кораби с цел засилване на сигурността. Американски военноморски самолет „Посейдон“ патрулира и днес в изключителната икономическа зона на страната.

Самолетът на Военноморските сили на САЩ „Посейдон“, за чийто полет италиански специализиран сайт съобщава, че е свързан с мисия за морско наблюдение и откриване на потенциални заплахи за корабоплаването. Това е третата му мисия в рамките на две седмици, включваща облитане на изключителната икономическа зона на България.

От Министерството на отбраната съобщиха за БНТ, че мисиите, които извършва самолетът, са по план на САЩ и ведомството не отговаря за тях, но допълват, че полетите са част от засиленото наблюдение на Черно море.

България е въвела извънредни изисквания за корабоплаването в българската акватория на Черно море. Сред новите изисквания са капитаните на всички кораби задължително да уведомяват морските власти два часа преди навлизане в българските териториални води, като предоставят информация за местоположението, маршрута, превозваните товари, включително опасни вещества, както и броя на хората на борда, горивото и евентуални технически неизправности.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#сигурността на Черно море #САЩ #Посейдон #Министерство на транспорта #Черно море

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
2
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
3
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
4
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
5
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Регионални

Катастрофата с български туристи в Турция: Хората от автобуса вече се прибраха в Русе
Катастрофата с български туристи в Турция: Хората от автобуса вече се прибраха в Русе
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
Чете се за: 02:42 мин.
10 българи пострадаха при катастрофа край Капъкуле 10 българи пострадаха при катастрофа край Капъкуле
Чете се за: 03:17 мин.
Смяна на членове на СИК и проверка на машините за гласуване в Бургас преди балотажа Смяна на членове на СИК и проверка на машините за гласуване в Бургас преди балотажа
Чете се за: 05:02 мин.
При полицейска акция бяха намерени 103 килограма марихуана във велинградското село Грашево При полицейска акция бяха намерени 103 килограма марихуана във велинградското село Грашево
Чете се за: 01:57 мин.
Служители на Столичния зоопарк протестират за по-високи заплати (СНИМКИ) Служители на Столичния зоопарк протестират за по-високи заплати (СНИМКИ)
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
„Хелоуинско шествие“ в Париж: Поредна вълна от социално недоволство „Хелоуинско шествие“ в Париж: Поредна вълна от социално недоволство
Чете се за: 02:30 мин.
По света
10 българи пострадаха при катастрофа край Капъкуле 10 българи пострадаха при катастрофа край Капъкуле
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Професионалната квота на ВСС: Изслушват се 21 кандидати за 6 места
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Турция преди балотажа: Ще се повиши ли избирателната активност утре?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Младежки протести в Европа: „Поколението Z“ в Германия...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ