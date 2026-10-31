Американски военноморски самолет патрулира над изключителната икономическа зона на България

България въвежда специални изисквания за търговските кораби с цел засилване на сигурността. Американски военноморски самолет „Посейдон“ патрулира и днес в изключителната икономическа зона на страната.

Самолетът на Военноморските сили на САЩ „Посейдон“, за чийто полет италиански специализиран сайт съобщава, че е свързан с мисия за морско наблюдение и откриване на потенциални заплахи за корабоплаването. Това е третата му мисия в рамките на две седмици, включваща облитане на изключителната икономическа зона на България.

От Министерството на отбраната съобщиха за БНТ, че мисиите, които извършва самолетът, са по план на САЩ и ведомството не отговаря за тях, но допълват, че полетите са част от засиленото наблюдение на Черно море.

България е въвела извънредни изисквания за корабоплаването в българската акватория на Черно море. Сред новите изисквания са капитаните на всички кораби задължително да уведомяват морските власти два часа преди навлизане в българските териториални води, като предоставят информация за местоположението, маршрута, превозваните товари, включително опасни вещества, както и броя на хората на борда, горивото и евентуални технически неизправности.

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