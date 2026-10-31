БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Върбицалиев: Никола Цолов направи програма максимум и даде заявка, че е готов за Формула 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Други спортове
Запази

Менторът на Никола Цолов отличи представянето му в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико.

Николай Върбицалиев: Никола Цолов направи програма максимум и даде заявка, че е готов за Формула 1
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Менторът на Никола Цолов - Николай Върбицалиев е уверен във възможностите на българския пилот във Формула 2 и вярва, че логичната стъпка в неговото развитие е място във Формула 1.

Този уикенд Никола Цолов дебютира във Формула 1, като историческият момент дойде в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико, където "българският лъв" впечатли със своето 12-о място.

"Генералното мнение е от абсолютно всички замесени е изключително позитивно - неговия главен инженер, шефа на отбора. Според мен, той направи програма максимум. Успя да покаже наистина едно изключително темпо. Само на една десета от Арвид Линдблад. Според мен, това е една заявка за това, че той е готов", сподели Върбицалиев в интервю за БНТ.

Върбицалиев разкри и възможностите пред Никола Цолов след края на сезона.

"Дори да спечели шампионата, или да не го спечели, няма да кара във Формула 2. Други серии, към момента, не мисля, че са на хоризонта. Фокус е основно към това, той да има седалка през следващата година. Ако той няма оттам нататък, ще се мисли заедно с Ред Бул, които имат основната дума на края на деня", допълни менторът на българския пилот.

Вижте интервюто във видеото.

Свързани статии:

Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1
19-годишният българин завърши само на 0.126 секунди зад съотборника...
Чете се за: 04:30 мин.
#Николай Върбицалиев #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
2
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
3
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
4
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
5
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Формула 1

Верстапен и Лоусън получиха наказания за сблъсъка в Мексико
Верстапен и Лоусън получиха наказания за сблъсъка в Мексико
Никола Цолов: Беше изключително готино Никола Цолов: Беше изключително готино
Чете се за: 01:05 мин.
Шарл Льоклер най-бърз и във втората свободна тренировка в Мексико Шарл Льоклер най-бърз и във втората свободна тренировка в Мексико
Чете се за: 02:12 мин.
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1 Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1
5508
Чете се за: 04:30 мин.
Исторически момент за България, Никола Цолов дебютира в официална сесия на Формула 1 Исторически момент за България, Никола Цолов дебютира в официална сесия на Формула 1
Чете се за: 04:00 мин.
Никола Цолов ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1 тази вечер Никола Цолов ще направи дългоочаквания си дебют във Формула 1 тази вечер
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
„Хелоуинско шествие“ в Париж: Поредна вълна от социално недоволство „Хелоуинско шествие“ в Париж: Поредна вълна от социално недоволство
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Катастрофата с български туристи в Турция: Хората от автобуса вече се прибраха в Русе Катастрофата с български туристи в Турция: Хората от автобуса вече се прибраха в Русе
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Професионалната квота на ВСС: Изслушват се 21 кандидати за 6 места
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Турция преди балотажа: Ще се повиши ли избирателната активност утре?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Младежки протести в Германия: Сблъсъци с полицията в края на шествията
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ердоган призова Украйна и Русия да бъдат отговорни към...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ