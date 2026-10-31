Николай Върбицалиев: Никола Цолов направи програма максимум и даде заявка, че е готов за Формула 1

Менторът на Никола Цолов - Николай Върбицалиев е уверен във възможностите на българския пилот във Формула 2 и вярва, че логичната стъпка в неговото развитие е място във Формула 1.

Този уикенд Никола Цолов дебютира във Формула 1, като историческият момент дойде в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико, където "българският лъв" впечатли със своето 12-о място.

"Генералното мнение е от абсолютно всички замесени е изключително позитивно - неговия главен инженер, шефа на отбора. Според мен, той направи програма максимум. Успя да покаже наистина едно изключително темпо. Само на една десета от Арвид Линдблад. Според мен, това е една заявка за това, че той е готов", сподели Върбицалиев в интервю за БНТ.

Върбицалиев разкри и възможностите пред Никола Цолов след края на сезона.

"Дори да спечели шампионата, или да не го спечели, няма да кара във Формула 2. Други серии, към момента, не мисля, че са на хоризонта. Фокус е основно към това, той да има седалка през следващата година. Ако той няма оттам нататък, ще се мисли заедно с Ред Бул, които имат основната дума на края на деня", допълни менторът на българския пилот.

Вижте интервюто във видеото.