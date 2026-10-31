Професионалната квота на ВСС: Изслушват се 21 кандидати за 6 места

Провежда се Общото събрание на съдиите за избора на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Изслушват се 21 кандидати за 6 места в кадровия орган на съдебната власт. Изборът е насрочен за следващата събота.

Основните въпроси са независимостта на съдебната власт, интегритетът и кариерното развитие на магистратите, както и как ще бъде преодоляна кризата, породена от факта, че преди 4 години е изтекъл мандатът на настоящия състав на Висшия съдебен съвет.

Галина Захарова, председател на ВКС: „За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза. И изходът от нея е единствено чрез гласуване, заявяване на категорична воля на нашата съдийска общност да се промени ситуацията в съдебната власт.“

БНТ: Ако парламентът не избере своята квота, как ще се отрази това на магистратската общност?

Галина Захарова, председател на ВКС: „Подобен вариант би довел до рязко задълбочаване на кризата с непредсказуемо тежки последици.“

Изслушването на кандидатите от парламентарната квота ще започне в понеделник следващата седмица, а изборът трябва да бъде извършен до 19 ноември. За да бъдат избрани кандидатите от квотата на Народното събрание, всеки един от тях трябва да получи подкрепата на поне 160 депутати.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов