БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Професионалната квота на ВСС: Изслушват се 21 кандидати за 6 места

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Провежда се Общото събрание на съдиите за избора на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Изслушват се 21 кандидати за 6 места в кадровия орган на съдебната власт. Изборът е насрочен за следващата събота.

Основните въпроси са независимостта на съдебната власт, интегритетът и кариерното развитие на магистратите, както и как ще бъде преодоляна кризата, породена от факта, че преди 4 години е изтекъл мандатът на настоящия състав на Висшия съдебен съвет.

Галина Захарова, председател на ВКС: „За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза. И изходът от нея е единствено чрез гласуване, заявяване на категорична воля на нашата съдийска общност да се промени ситуацията в съдебната власт.“

БНТ: Ако парламентът не избере своята квота, как ще се отрази това на магистратската общност?

Галина Захарова, председател на ВКС: „Подобен вариант би довел до рязко задълбочаване на кризата с непредсказуемо тежки последици.“

Изслушването на кандидатите от парламентарната квота ще започне в понеделник следващата седмица, а изборът трябва да бъде извършен до 19 ноември. За да бъдат избрани кандидатите от квотата на Народното събрание, всеки един от тях трябва да получи подкрепата на поне 160 депутати.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

#професионална квота #нов ВСС #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
2
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на света“, сочи проучване
3
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на...
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
4
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд
5
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал,...
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1
6
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът остави в ареста хакера, атакувал БНР, БНТ и държавни институции
Съдът остави в ареста хакера, атакувал БНР, БНТ и държавни институции
Новият ВСС: Общо събрание на съдиите за избор на неговите представители Новият ВСС: Общо събрание на съдиите за избор на неговите представители
Чете се за: 02:52 мин.
Сигурността в Черно море: Евродепутатите на посещение във Варна Сигурността в Черно море: Евродепутатите на посещение във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
България се включва в инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи България се включва в инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи
Чете се за: 00:42 мин.
Велислава Петрова: Работим с Румъния, Турция, НАТО и европейските партньори за ограничаване на рисковете в Черно море Велислава Петрова: Работим с Румъния, Турция, НАТО и европейските партньори за ограничаване на рисковете в Черно море
Чете се за: 02:07 мин.
Делото за убийството на жена в Първомай ще протече по съкратената процедура Делото за убийството на жена в Първомай ще протече по съкратената процедура
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ