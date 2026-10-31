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Новият ВСС: Общо събрание на съдиите за избор на неговите представители

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Общото събрание на съдиите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на съдиите се провежда в момента. За днес е предвидено да бъдат изслушани 21 кандидати за 6 места в кадровия орган на съдебната власт. Изборът е насрочен за следващата събота.

Общото събрание на съдиите започна час по-късно от предвиденото, тъй като към 10 часа в залата се бяха явили 464 от общо 2275 съдии, а в 11 часа регистрираните бяха 606. Заседанието на Общото събрание започна. В момента съдиите избират секционните си избирателни комисии, след като избраха и тази, която ще бъде на национално ниво.

21 са кандидатите. Те трябва да изберат 6 членове на Висшия съдебен съвет в Съдийската колегия, 4 години след като изтече мандатът на сега действащия Висш съдебен съвет, което породи и сериозна криза в съдебната власт.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова коментира необходимостта от избора на състав на Висшия съдебен съвет.

Галина Захарова, председател на Върховен касационен съд: "За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза и изходът от нея е единствено чрез гласуване, заявяване на категорична воля на нашата съдийска общност да се промени ситуацията в съдебната власт.

- БНТ: Ако парламентът не избере своята квота, как ще се отрази на магистратската общност, ако за пореден път не се избере Висш съдебен съвет?

- Подобен вариант би довел до рязко задълбочаване на кризата с непредсказуемо тежки последици."

Двете квоти трябва да бъдат избрани, за да може новият състав на Висшия съдебен съвет да започне своята дейност. Ако не, ще продължи да действа сегашният състав на Висшия съдебен съвет.

От понеделник започва изслушването на кандидатите, които са внесени в Народното събрание. Най-късно на 19 ноември трябва да бъде проведено и гласуването.

В парламентарната квота обаче има една особеност. Всеки един от кандидатите, за да бъде избран за член на Висшия съдебен съвет, трябва да получи минимум 160 гласа от депутатите в Народното събрание.

Дали мнозинството ще успее да събере това квалифицирано мнозинство, конституционно предстои да видим.

#събрание #ВСС

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