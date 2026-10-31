Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна активност от първия тур?

В Турция на първия тур имаше рекордно ниска избирателна активност. Ще има ли разлика на втория тур?

Далеч по-бързо тече процесът по подготовка за изборния ден в квартал "Авджалар", където се намираме и където има най-много секции в града Истанбул. Една от секциите беше запечатана буквално за час. Далеч по-лесно тече процесът, защото адресите на избирателните секции са същите, съставът на секционните комисии е същият. Единствено се сменят машините и се транспортират нови машини от България за втория тур на президентския вот.

Турция е държавата на второ място с най-много секции извън България след Великобритания. Тук те са 78, три пъти повече в сравнение с парламентарния вот през април. В района на Истанбул са 22, пет от тях с машинно гласуване.

Големият въпрос е колко души ще излязат на втория тур. Дали те ще са повече, или отново секциите ще бъдат празни и призрачни, както беше на първия тур на президентските избори.

Хюлия Алтън, жител на кв. Авджълар, Истанбул: "Не очаквам голямо натрупване, както преди в парламентарните избори. Всъщност миналата седмица, на 25-и, нямаше голямо включване на изборите. И пак няма такава голяма кампания, която хората все още не знаят. "

Джеват Гюнеш, председател на Дружеството на тракийските балкански турци в Одрин: " Тъй като хората, които следят новините и медиите, може да излязат да гласуват за един от кандидатите, който не е по-подходящ за така. След първия тур на втория тур най-вероятно и в Турция хората, които са с българско гражданство и с правото на глас, и те най-вероятно малко така повече ще решат, не че са по-важни като граждани. Тъй като всеки глас на втория тур означава да избереш президента."

Малко над седем хиляди души гласуваха на първия тур на президентските избори тук, в Турция. Очакванията за втория тур са цифрата да стигне около 10 хиляди, максимум 13 хиляди, колкото са и предварително подадените заявления преди началото на изборния процес.

Вижте повече в прякото включване на Тоня Димитрова.