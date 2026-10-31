Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе

Катастрофа с български туристи в Турция. Автобус се удари в тир между Капъкуле и Одрин тази нощ. Пострадали са 10 души. Четирима от тях са били откарани в болница след инцидента. Вече всички са изписани.

Автобус с 50 туристи пътува от Русе за Истанбул. Около 1 часа катастрофира на път за Одрин.

Радослава Кафеджийска, генерален консул на България в Одрин:"На 2 километра от ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле се случи катастрофата. Българки автобус се удря в тир, извършващ маневра на пътното платно. По първоначални данни пострадали са 10 човека. Впоследствие получихме официална информация - в болница са настанени 4 човека. Всичките четирима са без опасност за живота и не са в тежко състояние."

Управителят на фирмата превозвач е пътувал зад катастрофиралия автобус.

Стелиан Николов, управител на фирмата-превозвач: "Мъгливо беше, даже валеше. Този камион без да има никакви светлини все едно е угасен в крайно лява лента, с височина 4 метра. Автобусът, който се удари, в случая той беше пред мен, той го видя в последния момент, до него имаше и други спрели камиони. Той за да избяга удара тръгна надясно обаче го закачи в последния момент."

Според управителя на фирмата пробата за алкохол на шофьора на камиона била положителна. От туристическата агенция казаха, че пострадалите са напуснали болниците в Одрин. Две жени са със счупени крайници.

Илия Запрянов управител на туристическата агенция: "Единият вече си пътува към Русе. Другият, полицията в Одрин ни съдейства и го закара до границата и той вече пътува към Русе. Цялата група беше заведена в Районното управление в Одрин. Автобус от Русе тръгна празен, който може би вече около 3 часа седи на скенер на турска граница и не може да влезе на територията на Турция да натовари групата, да вземат багажа и групата. Това което решихме - връщаме ги обратно в Русе цялата група, Следващата семица им възстановяваме сумите."

Причините за катастрофата се изяснява.