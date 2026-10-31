Големият ден за ЦСКА настъпи: „Българска армия“ отново отваря врати

ЦСКА ще се завърне на стадион „Българска армия“ след близо тригодишно отсъствие. Дългоочакваното откриване на обновеното съоръжение ще бъде в събота, когато „червените“ приемат Славия в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата започва в 19:30 часа, а празничната програма ще стартира два часа по-рано.

Завръщането в Борисовата градина идва в изключително подходящ момент за ЦСКА. След победата над Лудогорец тимът излезе начело в класирането и ще има възможност да отпразнува историческия ден пред собствените си привърженици с нов успех.

Интересът към събитието е огромен, като билетите за срещата бяха разпродадени само за няколко часа. Очакванията са над 18 000 зрители да заемат местата си на трибуните и да превърнат откриването в истински футболен празник.

И моментната форма на „армейците“ дава основания за оптимизъм. През последните два месеца единственото поражение на отбора е от Монако в Лигата на конференциите. ЦСКА разполага с най-резултатното нападение в първенството, а след отпадането от ОФИ в Лига Европа неизменно успява да се разпише. Серията на тима вече достигна 11 поредни срещи с поне едно отбелязано попадение.

Славия обаче пристига в Борисовата градина с далеч по-скромни показатели в атака. „Белите“ имат втората най-слаба офанзива в елита, като са реализирали едва девет гола за общо 1080 игрови минути в шампионата.

Макар значителна част от попаденията на столичани да са дошли при гостувания, предстоящото предизвикателство изглежда сериозно. Славия ще трябва да намери начин да се противопостави на лидера в класирането в деня, когато неговите привърженици ще празнуват дългоочакваното завръщане на любимия си стадион.

В програмата за събота има още два интересни двубоя. От 16:30 часа Дунав приема Левски, който загуби две точки при гостуването си на Арда и за първи път от дълго време отстъпи първото място в класирането.

Треньорът на „сините“ Хулио Веласкес често бе критикуван заради честите ротации, но се очаква и срещу русенци да направи промени в състава. Вероятно испанският специалист ще върне сред титулярите част от основните си футболисти. В негова полза е и широкият избор, с който разполага, както и дългата и равностойна резервна скамейка.

За Левски победата е задължителна, ако отборът не иска да позволи на основния си конкурент да увеличи преднината си. Срещу себе си обаче „сините“ ще имат преобразения под ръководството на бившия левскар Георги Чиликов Дунав. Русенци записаха две победи и едно равенство, откакто специалистът застана начело на тима. Предстоящият мач ще бъде първото сериозно изпитание за Чиликов и неговите футболисти срещу съперник от първата четворка и ще покаже доколко могат да се противопоставят на водещите отбори в първенството.

Съботната програма ще започне още в 14:00 часа с двубоя между Локомотив Пловдив и Лудогорец.