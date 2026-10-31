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Варненска компания ще строи 37-метров безпилотен боен кораб

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 03:47 мин.
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Частна компания във Варна ще строи 37-метров безпилотен надводен кораб. Той ще разполага с оборудване и оръжия като големите фрегати. Платформата е проектирана за съвременния начин за водене на бойни действия на море и да носи значително ракетно въоръжение. В зависимост от мисиите и операциите корабът може да противодейства на въздушен, надводен или подводен противник. Проектът е на българската компания за корабостроене и кораборемонт „Делфин“, която строи двата многофункционални модулни патрулни кораба за нуждите на Военноморския ни флот.

Корабът „Протеус“ може да развива максимална скорост 32 възела и да измине над 400 морски мили. Основното му оборудване включва триизмерен радар, радар за управление на оръжията, електрооптична система и 30-милиметрова артилерийска установка.

Владислав Караденчев, ръководител на търговския отдел: "Която му позволява самостоятелно да води бойни действия против надводен и въздушен противник за самозащита."

В задната част на кораба има открита палуба, която може да приема до 4 стандартни 20-футови контейнера с различни боеприпаси. В зависимост от операцията, която ще изпълнява бойната машина, модулите могат да се сменят в рамките на час.

Владислав Караденчев, ръководител на търговския отдел: "При вариант за водене на бойни действия против подводен противник съответно има буксируема антена, която се използва на кърмата и две станции, в които се слагат 2-3 тръбни торпедни апарата. При водене на бойни действия против надводен противник може да носи до 8 противокорабни ракети. При водене на бойни действия против въздушен противник могат да му се сложат и противовъздушни ракети – ПВО ракети."

Безпилотната платформа може да изпълнява мисии и в областта на електронната война и не само.

Светлин Стоянов, изпълнителен директор на компания за корабостроене и кораборемонт: "Може да полага мини, може да води противоминна борба."

Корабът е проектиран да се управлява автономно дистанционно от брега, а при необходимост и от екипаж.

Владислав Караденчев, ръководител на търговския отдел: "Има системи на борда, които през цялото време следят местоположението на кораба. Самостоятелно си взимат решения за отклоняване от сблъсък, съответно маневриране."

В автономната система за управление на кораба, която е свързана с навигацията, се използва и изкуствен интелект. Кораби от този вид могат да се използват за охрана на териториалните води или на Изключителната икономическа зона на България в Черно море или за защита на търговски кораби при атаки с дронове.

Светлин Стоянов, изпълнителен директор на компания за корабостроене и кораборемонт: "Той е напълно способен да се защитава… включително и без екипаж да проведе разузнаване, да установи предварително дали има приближаващи дронове и съответно той самият може да реагира или да подаде информация, така че да се реагира от по-голям кораб или от брега.

Във варненския корабостроителен завод вече се подготвят да изградят прототип на безпилотния кораб.

#Корабът „Протеус“ #37-метров безпилотен надводен кораб #Варна

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