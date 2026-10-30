Войните в Украйна и Иран разделиха Г-20: Напрежение на срещата в Атланта

Войните в Украйна и Иран разделиха участниците в срещата на външните министри от Г-20 в Атланта. Традиционната обща снимка беше отменена, след като някои от европейските дипломати отказаха да позират до руския представител Сергей Лавров.

Домакинът Марко Рубио заяви, че светът е изправен пред критичен „момент на избор“, докато се бори с „взаимосвързани икономически и геополитически кризи“. Той призова 20-те най-големи икономики да работят заедно срещу натиска върху световните вериги за доставки на храни и енергия, както и за гарантиране на свободното корабоплаване.

Форумът е част от подготовката за лидерската среща на Г-20 през декември в Маями.