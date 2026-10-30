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Исторически момент за България, Никола Цолов дебютира в официална сесия на Формула 1

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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19-годишният "Български лъв“ получи шанс от Рейсинг Булс в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико и записа името си в историята на родния автомобилен спорт

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Снимка: AP Photo
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Никола Цолов записа историческо постижение за българския автомобилен спорт, превръщайки се в първия български пилот с участие в официална сесия на Формула 1. 19-годишният талант получи възможност да седне зад волана на болида VCARB 03 на Рейсинг Булс по време на първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико.

Българинът замени австралиеца Лиъм Лоусън и направи поредната голяма крачка към мечтата си да се състезава сред най-добрите пилоти в света. Участието му в Мексико Сити е резултат от години упорита работа, впечатляващи постижения и последователно изкачване в йерархията на автомобилния спорт.

Пътят на Цолов започна в картинга, където талантът му бързо привлече вниманието на специалистите, включително на двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо.

Големият пробив дойде през 2022 година, когато българинът спечели титлата в испанската Формула 4 още в дебютния си сезон. Тогава той постигна впечатляващите 13 победи и се утвърди като един от най-перспективните млади пилоти в Европа.

Последваха три сезона във Формула 3, в които Цолов постепенно се наложи сред водещите състезатели. През 2025 година той завърши като вицешампион, а силните му резултати му осигуриха място в програмата за млади таланти на Ред Бул.

Следващата стъпка беше Формула 2, където българинът дебютира с Кампос Рейсинг на пистата "Лусаил“. Още във второто си участие той стигна до първия си подиум, завършвайки трети в спринтовото състезание на "Яс Марина“.

През сезон 2026 Цолов продължи възхода си, като записа шест победи и оглави временното класиране във Формула 2. Сред най-впечатляващите му постижения беше историческият двоен успех на "Силвърстоун“, където спечели както спринта, така и основното състезание.

Макар впоследствие да отстъпи лидерската позиция след кръга в Баку, българският пилот остава сред основните претенденти за титлата преди заключителните два кръга от шампионата.

Подготовката му за дебюта във Формула 1 започна още през август, когато проведе тест с болида на Рейсинг Булс от 2025 година на пистата "Имола“. Тогава Цолов направи 143 обиколки и измина общо 702 километра, натрупвайки ценен опит и необходимите точки за Суперлиценз.

Сега, на 30 октомври 2026 година, "Българският лъв“ достигна нов исторически връх, получавайки възможност да кара в официална сесия от световния шампионат редом до звезди като Макс Верстапен и Люис Хамилтън.

Любопитното е, че негов съотборник в Рейсинг Булс е Арвид Линдблад, с когото Цолов вече беше в един отбор по време на последните два кръга от Формула 2 през 2025 година.

# Никола Цолов #Формула 1 сезон 2026

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