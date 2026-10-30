ЦСКА 1948 разгроми Спартак Варна с шест гола и се изкачи на третото място

ЦСКА 1948 постигна впечатляваща победа с 6:1 над Спартак Варна в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Въпреки че допуснаха първи гол, възпитаниците на Огнян Младенов демонстрираха сериозна ефективност в нападение и записаха категоричен успех на стадиона в Бистрица.

С трите точки столичани се изкачиха на третото място във временното класиране с актив от 26 пункта. ЦСКА 1948 вече разполага и с най-резултатното нападение в първенството с 31 отбелязани попадения, докато Спартак Варна остава седми с 13 точки.

Началото на срещата беше забавено с десет минути заради гъстата мъгла в Бистрица. След първия съдийски сигнал домакините поеха инициативата и създадоха няколко опасности пред вратата на Пламен Илиев. В 13-ата минута Георги Русев отправи удар, който стражът отрази, а при добавката Елиас Франко не успя да се разпише.

Противно на развоя на играта Спартак Варна откри резултата в 20-ата минута. Антон Иванов преодоля Моатаз Земземи, а след рикошет топката попадна в мрежата на Алекс Божев за 0:1.

Реакцията на домакините беше светкавична. Само две минути по-късно Емерсон Барбоса центрира отляво, а Елиас Франко завърши отлично организирана атака за 1:1.

Пълният обрат настъпи още в 28-ата минута. Георги Русев изпрати топката в наказателното поле, където Лаша Двали спечели въздушния двубой с Ангел Грънчов и я насочи към Бенаиса Бенамар. Централният защитник реализира отблизо с глава за 2:1, отбелязвайки дебютното си попадение за тима.

След почивката ЦСКА 1948 продължи да доминира, а в 50-ата минута получи право да изпълни дузпа за нарушение на Джойс Читоку срещу Елиас Франко. Любопитна ситуация предшества изпълнението, след като Георги Русев и Атанас Илиев изявиха желание да застанат зад топката. В крайна сметка треньорският щаб посочи Илиев, който реализира хладнокръвно за 3:1.

В 60-ата минута Георги Русев също записа името си сред голмайсторите. Крилото беше изведено зад защитата на гостите и с елегантен прехвърлящ удар преодоля Пламен Илиев за 4:1.

Осем минути по-късно дойде ред и на Ектор Куеяр да блесне. Боливиецът получи подаване от Жул Мейер и с красив фалцов изстрел от дистанция изпрати топката в мрежата за пети път.

До края домакините продължиха да създават положения. Атанас Илиев нацели гредата и пропусна още две добри възможности, при които Пламен Илиев се намеси успешно. Попадение на младия Калоян Стрински пък беше отменено заради нарушение в началото на атаката.

В 83-ата минута Буа от Спартак Варна също разтресе напречната греда, но само минута по-късно ЦСКА 1948 оформи крайното 6:1. Моатаз Земземи асистира на Атанас Илиев, който реализира второто си попадение в срещата след неубедителна намеса на вратаря на гостите.