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Маниша Банвала: Следващата цел е злато от Игрите в Лос Анджелис през 2028 година

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Спорт
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Индийката не скри своето задоволство от спечеления медал в категория до 59 килограма на световното по борба в Астана.

Маниша Банвала: Следващата цел е злато от Игрите в Лос Анджелис през 2028 година
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Маниша Банвала не скри радостта си от спечеления златен медал на световното първенство по борба в Астана. Индийката пребори конкуренцията по пътя в категория до 59 килограма.

Банвала говори специално за БНТ след своя триумф, споделяйки, че нейната следващата цел е титлата на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Аз съм много щастлива в момента. Последните две години бяха много важни, защото всичките олимпийски квалификации започват през следващата. Моят треньор постоянно ми казваше, че съм най-добрата. Днес наистина бях най-добрата. Следващата ми цел е злато на Олимпийските игри през 2028 година за Индия“, лаконична бе Банвала.

Повече от интервюто с Маниша Банвала можете да гледат във видеото!

#Маниша Банвала #Световно първенство по борба в Казахстан 2026

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