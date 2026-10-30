Маниша Банвала: Следващата цел е злато от Игрите в Лос Анджелис през 2028 година

Маниша Банвала не скри радостта си от спечеления златен медал на световното първенство по борба в Астана. Индийката пребори конкуренцията по пътя в категория до 59 килограма.

Банвала говори специално за БНТ след своя триумф, споделяйки, че нейната следващата цел е титлата на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Аз съм много щастлива в момента. Последните две години бяха много важни, защото всичките олимпийски квалификации започват през следващата. Моят треньор постоянно ми казваше, че съм най-добрата. Днес наистина бях най-добрата. Следващата ми цел е злато на Олимпийските игри през 2028 година за Индия“, лаконична бе Банвала.

Повече от интервюто с Маниша Банвала можете да гледат във видеото!