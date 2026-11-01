В деня на балотажа: Ще излязат ли да гласуват тази неделя хората в Община Белица?

Ще излязат ли да гласуват хората в Община Белица в неделя след като Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кмета Радослав Ревански и кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов?

На първия тур масово отказаха да отидат до урните в знак на протест заради ареста на кмета им. Той беше задържан заради престъпно сдружение за "търговия с влияние" заедно с кмета на Сунгурларе и областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. В Община Белица регистрираха изключително ниска избирателна активност миналата неделя, а днес са пестеливи на обяснения дали ще гласуват в тази неделя.

Сред най-обсъжданите теми и на днешния пазарен ден в Белица е постановения домашен арест на кмета Радослав Ревански:

– Добре са направили, момчето е добро. – Не знам какво стана, но съм много доволен от него. – То не трябваше изобщо да го арестуват. – Да си го пуснат човека.

Опитът ни да се свържем с кмета днес се оказа неуспешен. На страницата на Община Белица във Фейсбук обаче, със специален пост Ревански благодари на местните, на съпартийците си от ДПС, на приятелите и колегите си за безрезервната подкрепа. И добавя, че няма да склони глава. А хората в града са лаконични относно нагласите си за балотажа.

– Ако идеме да гласуваме, знаем за кого да гласуваме. Не е нужно някой да ни показва, достатъчно сме големи, възпитани вече, образовани. – Гласували сме винаги и ще гласуваме. Щом като е решила България да се гласува. Трябва да изберем президента. – Няма да ходим, тия не оправят нищо, не искат да гласуват никои.

Миналата неделя избирателната активност в общината беше под 8 процента.

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