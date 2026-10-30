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ЕКСКЛУЗИВНО за БНТ: България завърши своя екшън план, заяви президентът на Групата за финансови действия

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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България вече е извадена от сивия списък за пране на пари на Групата за финансови действия. Това съобщи премиерът Румен Радев днес. Информацията беше потвърдена и от президента на групата, който обясни специално за „По света и у нас“ при какви обстоятелства се случва това.

България се бори от години да излезе от сивия списък на държавите за пране на пари.

Румен Радев, министър-председател: „Страната ни беше официално уведомена още през 2021 година и вкарана в списъка през 2023 година като констатация за стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за десетгодишен период назад. Оттогава досега всички опити да излезем от този списък катастрофираха заради различни причини.“

През юни от Групата за финансови действия съобщиха, че страната ни може да излезе от списъка след проверка на място.

Джалс Томсън, президент на Групата за финансови действия: „България, Кот д’Ивоар, Демократична република Конго и Монако. Страните ще бъдат премахнати от сивия списък, техният напредък е отбелязан в последния доклад и след посещение на международен екип от експерти, които са потвърдили прогреса.“

Президентът на групата обясни за БНТ какво точно са следили.

Джалс Томсън, президент на Групата за финансови действия: „България завърши своя екшън план, който беше приет преди почти три години. Страната има по-добра национална координация и строг контрол на прозрачността, има по-силна позиция относно финансовите престъпления. България продължава своя прогрес, както и продължава с правосъдната реформа.“

Но предупреди:

Джалс Томсън, президент на Групата за финансови действия: „Премахването от сивия списък обаче не е краят на пътя за тези страни. Те трябва да продължат с усилията си, за да се справят.“

Премиерът напомни, че излизането от сивия списък е част от управленската програма.

Румен Радев, министър-председател: „Какво означава този успех? На първо място увеличаване на международния авторитет на България, повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки и нерядко получаване на отказ за разплащане от чужди банки.“

Страната ни трябва да поддържа плана за излизане от списъка, за да остане извън него.

#Джалс Томсън #група за финансови действия #сив списък #пране на пари #Румен Радев

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