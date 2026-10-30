ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026

ДАРА пусна новия си англоезичен сингъл "Bad Idea", с който открива нова музикална глава в кариерата си след триумфа на България на "Евровизия" 2026. На концерт тази вечер феновете на изпълнителката за първи път ще чуят на живо както новото парче, така и всички песни от последния ѝ албум "ADHDARA".

Първата песен на ДАРА след голямата победа на България на "Евровизия" вече е факт.

ДАРА: "Истината е, че "Bad Idea" е един красив наш експеримент, в който ние се опитахме да съберем различни стилове, които аз харесвам, в едно. И взе, че се получи нещо. И си казах: много ми харесва, много интересно звучи. Смятам, че е смел избор за песен след Евровизия и всичко, което се случи. Искрено се надявам публиката да я харесва."

ДАРА беше избрана от Българската национална телевизия да представя страната ни на най-големия песенен конкурс в света и спечели с енергия, смелост и истина. Трите думи, които най-точно описват и новия ѝ сингъл.

ДАРА: "Много от сърце е изпято цялото нещо, което е много интересно, защото текстът е един, а болката в изпяването на вокалите е съвсем различна. Това е нещо специално."

Песента е и първи сингъл от неин изцяло англоезичен албум, който трябва да излезе в началото на следващата година.

ДАРА: "Целият ми нов албум е с малко по-електронно звучене, отколкото поп. Така че хората, които тепърва ще се наслаждават на песните ми, са хора, които искат да танцуват. Хора, които искат да се освободят от нещо, от някакъв товар, който им тежи. Каквато и беше идеята на "Бангаранга", само че този път ви давам цял албум.

Новата песен ще прозвучи на живо за първи път пред публика тази вечер в столицата.



