БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 19.00 ч., "Мяра": Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Първи екзитпол към 19.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51,1% подкрепа, Гюров е втори с 44,6% * * * Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4%

ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
9794
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ДАРА пусна новия си англоезичен сингъл "Bad Idea", с който открива нова музикална глава в кариерата си след триумфа на България на "Евровизия" 2026. На концерт тази вечер феновете на изпълнителката за първи път ще чуят на живо както новото парче, така и всички песни от последния ѝ албум "ADHDARA".

Първата песен на ДАРА след голямата победа на България на "Евровизия" вече е факт.

ДАРА: "Истината е, че "Bad Idea" е един красив наш експеримент, в който ние се опитахме да съберем различни стилове, които аз харесвам, в едно. И взе, че се получи нещо. И си казах: много ми харесва, много интересно звучи. Смятам, че е смел избор за песен след Евровизия и всичко, което се случи. Искрено се надявам публиката да я харесва."

ДАРА беше избрана от Българската национална телевизия да представя страната ни на най-големия песенен конкурс в света и спечели с енергия, смелост и истина. Трите думи, които най-точно описват и новия ѝ сингъл.

ДАРА: "Много от сърце е изпято цялото нещо, което е много интересно, защото текстът е един, а болката в изпяването на вокалите е съвсем различна. Това е нещо специално."

Песента е и първи сингъл от неин изцяло англоезичен албум, който трябва да излезе в началото на следващата година.

ДАРА: "Целият ми нов албум е с малко по-електронно звучене, отколкото поп. Така че хората, които тепърва ще се наслаждават на песните ми, са хора, които искат да танцуват. Хора, които искат да се освободят от нещо, от някакъв товар, който им тежи. Каквато и беше идеята на "Бангаранга", само че този път ви давам цял албум.

Новата песен ще прозвучи на живо за първи път пред публика тази вечер в столицата.

#Бангаранга #Евровизия 2026 #Дара #нова песен #нова песен на Дара

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
1
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
2
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
3
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
7 автобуса с турска регистрация обикалят във Велико Търново
5
7 автобуса с турска регистрация обикалят във Велико Търново
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
6
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
6
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%

Още от: Общество

НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата
НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата
Да снимаш QR кода на бюлетината: Защо в Хасковско обявиха за недействителен вота на програмист? Да снимаш QR кода на бюлетината: Защо в Хасковско обявиха за недействителен вота на програмист?
Чете се за: 02:05 мин.
В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“
Чете се за: 01:32 мин.
Бойко Борисов: При тази ниска избирателна активност, който и да стане президент, много трудно ще бъде обединител на нацията Бойко Борисов: При тази ниска избирателна активност, който и да стане президент, много трудно ще бъде обединител на нацията
Чете се за: 01:22 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33% ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Жена се опита да гласува вместо родителите си в с. Тъкач, Шуменско Жена се опита да гласува вместо родителите си в с. Тъкач, Шуменско
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 19.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51,1% подкрепа, Гюров е втори с 44,6%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 19.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на балотажа с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4% Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на балотажа с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4%
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33% ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Недоволството във Франция продължава: Синдикатите призовават за...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Изненадата на вота в област Благоевград: Всеки трети в Белица е...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
По-голям интерес към балотажа сред сънародниците ни зад граница
Чете се за: 03:12 мин.
По света
В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ