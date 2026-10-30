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Облачно и дъждовно време и през следващите дни

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Облачно и дъждовно ще се задържи и в съботния ден. Температурите ще останат почти без промяна – минималните ще бъдат от 7° в София до 12° в Бургас, а максималните – между 10° и 15°. По-малка е вероятността за превалявания в Източна България, където ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър.

И по Черноморието ще бъде ветровито и облачно, с максимални температури около 13° по северното и 14° по южното крайбрежие.

В планините ще бъде още по-ветровито, особено по високите части, където ще духа силен южен вятър. И там ще вали главно в масивите от Западна и Централна България, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1800 метра надморска височина.

С валежи ще бъде утре в източната половина от Европа, включително и почти навсякъде на Балканите, където температурите, с изключение на южните части от полуострова, ще се понижават. Слънчево ще бъде в страните от Западна Европа, както и в Северна Италия, но в Южна ще има валежи от дъжд, на отделни места придружени от гръмотевици.

У нас, в неделя, на много места в страната ще вали, в отделни райони интензивно. Ще бъде и много ветровито. Проливни валежи се очакват и в началото на новата седмица. В сряда валежите постепенно да спират, първо в Западна България, но температурите ще се понижават.

#облачно и дъждовно #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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