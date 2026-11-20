Петдесет години след сватбения си ден осем семейни двойки от община Камено отново си обещаха да бъдат заедно. В навечерието на Деня на християнското семейство те подновиха брачните си обети пред своите деца, внуци и правнуци.

Кметът Жельо Вардунски отново влезе в ролята на длъжностно лице по гражданското състояние и попита съпрузите дали и днес биха избрали човека до себе си. Отговорът беше категорично „да“, последван от подписи, наздравици и целувки под възгласите „Горчиво!“. Не липсваха и шеги кой ще командва вкъщи през следващите петдесет години.

Тържествената церемония се организира за трета поредна година по инициатива на кмета на Камено като знак на уважение към семействата, съхранили любовта си през годините.

Снимки: БНТ