САЩ одобри продажбата на ракети "Пейтриът" за Украйна

Съединените щати одобриха продажбата на 500 ракети "Пейтриът" на Украйна.



Стойността на сделката се оценява на над 2 милиарда долара. Киев ще плати със средства от Канада, Германия и Норвегия чрез американската програма "Джъмпстарт" и национални ресурси по линия на заема от Европейския съюз.

За главен изпълнител по договора е избрана американската компания "Локхийд Мартин".

Междувременно външните министри от Г-20 протестираха срещу присъствието на руския първи дипломат Сергей Лавров на срещата в Атланта. Британският външен министър Ед Милибанд втвърди тона срещу Москва, като заяви по време на форума, че Русия не печели тази война.