Канада и ЕС обявиха нов съюз: Терминът „асоциирано членство“ не фигурира в заключителния документ от Монреал

Канада и Европейският съюз обявиха ново партньорство и подписаха споразумения за Украйна, минералите и изкуствения интелект. Инициативата е реакция на несигурността и предизвикателствата в отношенията със Съединените щати и Китай.

Канада ще се включи с 500 милиона евро от заема на Евросъюза в подкрепа на Украйна. Канадският премиер обяви, че до средата на следващата година той и европейските му колеги ще определят мащаба и обхвата на „нова форма“ на членство в Европейския съюз. Марк Карни заяви, че Канада ще стане първият му „асоцииран член“.

Терминът, използван за първи път от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предизвика силно разделение сред страните членки и не фигурира в заключителния документ от срещата на върха Канада – Европейски съюз в Монреал.

Двете страни обявиха, че изграждат „Алианс за бъдещето за изграждане на общо пространство на просперитет и икономическа сигурност“.