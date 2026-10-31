Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги, възможно е да достигнат 10% от оборота

Държавата е предприела мерки срещу нелоялните търговски практики, а Комисията за защита на конкуренцията е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални санкции в размер на милиони левове. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът Александър Пулев. По думите му глобите за търговските вериги може да достигнат почти 10% от оборота им.

Вицепремиерът Пулев коментира обещанието на „Прогресивна България“ за намаляване с 15% на цените на хранителните продукти. Той посочи, че държавата работи съвместно с парламента и регулаторните органи срещу ценовия натиск, който според него е не само български, но и регионален и световен проблем.

“Държавата работи. Държавата е плътно зад домакинствата, зад семействата, зад българските потребители и работи в пълен синхрон. Парламентът, заедно с Министерския съвет, заедно с всички регулатори, които, разбира се, са независими като роли и като функции, но ние всички имаме една споделена цел. Това е да постигнем една добра победа срещу този ценови натиск, който не е, между другото, само локално явление. Виждаме, че това нещо е в регионален и световен мащаб, е бичът в момента, който до голяма степен убива икономическия ръст.”

Министърът обясни, че са дефинирани 32 нелоялни търговски практики, за да няма неясноти и различни тълкувания при работата на контролните органи и съдебната система.

Пулев коментира и дейността на Комисията за защита на потребителите, като отбеляза, че през последните дни са наложени глоби на две търговски вериги. Нарушенията са свързани с неясна идентификация на произхода на стоките и разминаване между цената на етикета и тази на касата.

„Госпожа Манолова си има нейният стил на работа, но виждаме една активност, която липсваше в тази структура. Буквално преди два дни тя успя с общите сили на екипа да глоби две от търговските вериги за нелоялни търговски практики. Като тук говорим за неясна идентификация на произхода на стоката. Говорим за промяна между етикета от гледна точка на цена и каса. Така че виждаме много конкретни стъпки в тази посока.“

По думите на Пулев проверки извършва и Българската агенция за безопасност на храните. Той посочи, че са открити нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната, а четири топли витрини са били затворени заради проблеми с хигиената и качеството на храната.

“Виждаме Българската агенция за безопасност на храните, която пък гледа от гледна точка на контрола на качеството. Тя също е доста активна. Провери и намери нередности в седем различни складови бази на различните вериги в цялата страна. Затвори четири кухненски майки, така наречени. Това са топлите щандове с топлата храна.“

Той уточни, че причините за затварянето на топлите витрини е лоша хигиена и дефицити в качеството. Александър Пулев допълни, че информацията за обектите е публикувана на сайтовете на съответните агенции.

Вицепремиерът коментира и Комисията за защита на конкуренцията.

„Знаете, че ние направихме един доста по-широк и диверсифициран инструментариум с колегите от „Прогресивна България“ в парламента. Успяхме да увеличим нивото на глобите, които теоретично могат да бъдат налагани от страна на КЗК за различен вид нарушения.“

Министърът уточни, че проверките на КЗК засягат не само отношенията с потребителите, но и тези между търговските вериги и производителите.

Пулев анонсира и очаквани действия от страна на комисията през следващата седмица. По думите му образуваните производства могат да доведат до сериозни финансови санкции за търговските вериги.

„И доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността.“

Пулев подчерта, че институциите работят в синхрон и добра координацията.

Той уточни, че става дума не само за отношенията между търговците и потребителите, но и за тези между търговските вериги и производителите. Пулев обясни каква е ролята на Министерския съвет и как се изчислява т.нар. справедлива стойност.

„Ние работим в синхрон с всичките институции, като всяка една, всеки регулаторен орган, парламентът и Министерският съвет, всеки си има различен вид функция. Реално това, което правим в Министерския съвет, е да координираме всичките тези процеси. Изчисляваме така наречената справедлива стойност, която показва много сериозни отклонения в сравнение с пазарната цена. От 25% до 30% отклонения на база.“

На уточнението дали именно тези отклонения ще бъдат основание за глобите Пулев посочи, че справедливата стойност е ориентир, а не самото нарушение.

„Справедливата стойност тя е един ориентир. Тя е препоръчителна цена.“

Министърът обясни, че според него основният проблем е нарушаването на пазарната логика и използването на нелоялни търговски практики. Той отново подчерта значението на въведените 32 определения. По думите му преди промените в законодателството е имало неяснота какво точно представлява нелоялна търговска практика.

„Преди да направим тези изменения в парламента с помощта на депутатите от „Прогресивна България“, имаше една сива зона. Реално не беше ясно как точно да дефинираме тази нелоялна търговска практика. Сега вече има 32 такива на брой, което ще улесни работата на регулаторите, на независимите органи. Вече няма място за спекула кое е нарушено и как е нарушено. Ние си имаме списък в законите, имаме си действащи регулатори, имаме един много добър синхрон и една добра организация от страна на Министерския съвет и виждаме, че вече имаме и резултати.“

Пулев посочи и данни за движението на цените на храните от първа необходимост. Според него те се задържат, а инфлацията при тях е между 0,5% и 1%. Той сравни тези стойности с поскъпването през 2025 г. Той обвърза това сравнение с действията на предишното управление и с мерките на настоящото правителство.

„Знаем там, че сглобката буквално не упражни абсолютно никакъв ценови контрол и видяхме как една спекула преди влизането на България в еврозоната доведе до ефективно 100% увеличение на почти всички продуктови категории. 100% увеличение 2025 година, 1% увеличение тази година. Това, аз мисля, че е абсолютно показателно и виждаме, че мерките на правителството показват веднага една пазарна логика, която виждаме, че се валидира от страна и на веригите.“

Пулев заяви, че търговските вериги са естествен съюзник на правителството, ако спазват правилата. Така той отговори на въпрос дали отношенията между държавата и големите търговци не са се превърнали във война.

Министърът подчерта, че според него трябва да има равнопоставеност между българските производители, големия капитал и чуждестранните инвеститори. Пулев заяви, че правителството подготвя и финансови инструменти за подкрепа на българските производители чрез Българската банка за развитие.

Вицепремиерът коментира и темата с ударите срещу търговски кораби в Черно море и възможните последици за българската икономика. По отношение на доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас министърът заяви, че към момента няма отказани доставки или застраховки на танкери.

„Към настоящия момент, имах разговори и с особения търговски управител, нямаме нито една отказана доставка на суров петрол. Нямаме нито един отказан танкер, който да бъде застрахован, за да може да дойде до рафинерията, за да може да бъде обработен в рафинирани продукти.“

Той посочи като важен фактор получената дерогация от Великобритания и обясни, че според него тя е от значение за застраховането на танкерите.

„Реално над 90% от преноса на суров петрол танкерите са застраховани от британски компании. Представете си преди няколко дни, ако ние не успяхме да се преборим за получаване на дерогацията от Великобритания, реално нямаше да има кой да застрахова тези танкери и ние нямаше да имаме суров петрол, който да преработваме, за да поддържаме най-ниските цени на горивата в ЕС.“

На въпрос има ли план за действие, ако корабоплаването в Черно море бъде напълно преустановено, Пулев заяви, че се разглеждат различни сценарии.

„Проблемът е, че към настоящия момент аз не искам да говоря реваншистски, не искам да се оправдавам с наследството от сглобката и така нататък, но буквално не е инвестирано едно евро в антидронове, във всякакви защитни механизми. Трябва ние с едни водни пистолети да стоим там и да си охраняваме териториалните води. Това е наследството на сглобката.“

Министърът съобщи, че се водят разговори с НАТО, САЩ, Франция и други партньори, както и че има споразумения с Румъния и Турция за наблюдение на трафика и корабоплаването.

Вицеоремиерът категорично подчерта, че няма проблем с доставките на суров петрол за България.

„Категорично. Засега проблем няма. Нямаме отказана нито една доставка. Няма отказана нито една застрахователна компания, която да застрахова товара в дългия си преход, за да достигне до бреговете на Бургас. Проблем с доставката на сурови продукти за България няма.“

Той коментира и темата с цените на горивата и възможните компенсации.

„Ние от една страна искаме да помогнем на най-уязвимите хора и прослойки на нашето население, пенсионери, различни групи. От друга страна искаме да помогнем на така наречените работещи бедни и ние го направихме категорично, като премахнахме акциза за ставката на пропан-бутана. Съответно искаме да помогнем на всички, но от друга гледна точка имаме много сериозни ограничения във фиска.“

По думите му правителството трябва да подбира внимателно мерките, тъй като част от предложенията за компенсации могат да засилят инфлацията.

По думите му намаляване на ДДС върху горивата Пулев би имало сериозен ефект върху приходите в бюджета. Той сравни данъчните системи в България и Западна Европа. Александър Пулев обясни, че запазването на ниските данъчни ставки е според него конкурентно предимство за България и че намаляването на ДДС трябва да бъде крайна мярка.

„Ако намалим и ДДС, тогава съответно това ще доведе до един крах в приходната част на бюджета. Така че това нещо трябва да се направи селективно. Аз в предишни изказвания съм казвал, че всъщност това е ядреното копче. Това е червеният бутон. Натиснем ли го веднъж да намалим ставката на ДДС? Няма връщане назад и ние трябва да го направим в момента, в който вече цените са ескалирали до ниво, в което нямаме никакъв друг инструментариум.“

Той заяви, че според него в момента България поддържа най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Пулев коментира и работата на рафинерията в Бургас, като посочи, че тя натрупва буфери, които да ѝ позволят да продължи да работи при евентуално ново поскъпване на суровия петрол.

Вицепремиерът коментира и очакваното поскъпване на природния газ и възможните последици за бизнеса и домакинствата.

„Категорично, ние сме подсигурили бита, така че да няма оскъпяване на парното през отоплителния сезон. В тесен контакт сме с КЕВР, с регулаторите. Ще намерим необходимия ресурс в бюджета, така че хората не трябва да се притесняват, няма да видят по-високи сметки за парно по време на отоплителния сезон..“

Той заяви, че правителството продължава да разработва мерки за подкрепа на уязвимите групи, но и за енергоемката индустрия, която по думите му има значителен принос към икономиката.