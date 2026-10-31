Никола Цолов: Беше изключително готино

Българският пилот Никола Цолов говори пред канала на Рейсинг Булс след дебюта си в състезателен уикенд във Формула 1.

Историческият момент дойде в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико, където Цолов впечатли със своето 12-о място.

"Да, беше изключително готино. Беше доста нереално всичко, което се случи. Малко хаотично, но с много положителен резултат. Наистина съм много доволен от всичко. Така че, да - благодарности на Ред Бул и на Рейсинг Булс", бяха първите думи на Цолов, който замени Лиъм Лоусън.

Цолов бе трети най-бърз сред пилотите, които заеха местата на титулярите. Пред претендента за титлата във Формула 2 бяха само Фредерик Вести (Мерцедес) и Аюму Иваса (Ред Бул).