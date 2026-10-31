Шарл Льоклер най-бърз и във втората свободна тренировка в Мексико

Шарл Льоклер продължи силното си представяне преди Гран При на Мексико във Формула 1, след като даде най-добро време и във втората свободна тренировка. Пилотът на Ферари бе най-бърз и в първата сесия, затвърждавайки отличното начало на уикенда за монегаска.

Льоклер спря хронометрите на 1:17.827 минути и изпревари двамата британци Ландо Норис с Макларън и Джордж Ръсел с Мерцедес. Четвърти се нареди Кими Антонели, също с Мерцедес, а петото място остана за четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул.

Другият пилот на Ферари – Люис Хамилтън, имаше проблеми с двигателя на болида си. Британецът успя да направи едва 13 обиколки и приключи тренировката с 11-о време.

Новозеландецът Лиъм Лоусън, който се конкурира с българина Никола Цолов за място в Рейсинг Булс, записа девети резултат. Именно той бе замесен в един от по-напрегнатите моменти в сесията, след като се стигна до лек сблъсък с Макс Верстапен. Двамата пилоти не отстъпиха един на друг при разминаването, а болидите им получиха леки повреди. Инцидентът наложи прекъсване на тренировката с червен флаг, за да бъдат отстранени отломките от трасето.

Лоусън все още няма сигурно място за следващия сезон, а Никола Цолов е сред имената, свързвани с евентуалното му заменяне в тима. Затова представянето на новозеландеца и подобни инциденти могат да имат значение в битката за бъдещето му във Формула 1.

Пилотите ще имат още една свободна тренировка преди квалификацията за място, която ще определи стартовата решетка за неделното състезание на пистата „Ерманос Родригес“ с дължина 4,304 километра.