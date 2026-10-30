Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1

Никола Цолов записа историческо постижение за българския автомобилен спорт, превръщайки се в първия български пилот с участие в официална сесия на Формула 1. 19-годишният талант получи възможност да седне зад волана на болида VCARB 03 на Рейсинг Булс по време на първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити и се представи повече от достойно, завършвайки на 12-о място.

"Българският лъв“ записа най-добра обиколка за 1:19.604 минута, постигната при третия му бърз тур с меките гуми на Пирели. Така Цолов остана само на 0.126 секунди зад съотборника си Арвид Линдблад, който зае десетата позиция.

Българинът започна тренировката с гуми от средно твърдата смес, като направи две серии от обиколки и постепенно подобряваше темпото си. В определени моменти той се движеше дори сред първите шестима в класирането, демонстрирайки добра адаптация към болида и условията на пистата „Ерманос Родригес“.

По време на втората си серия Цолов допусна единствената си по-сериозна грешка, след като блокира предната лява гума при спирането за първия завой. В комуникацията с отбора той обясни, че болидът е опрял в асфалта в началото на спирачната зона, което е довело до моментно повдигане на колелото и последвалото му блокиране.

След първоначалните обиколки българският пилот премина към меките гуми, с които успя да постигне най-доброто си време. Той направи три бързи тура, разделени от обиколки за охлаждане на техниката, и затвърди доброто си представяне.

В заключителната част на тренировката обаче Цолов се сблъска с физически проблем. Българинът беше принуден да се прибере в бокса заради схващане на крака, което временно затрудни участието му. След кратка пауза той успя да се върне зад волана и да направи още обиколки преди края на сесията.

В крайна сметка 19-годишният талант завърши първото си официално участие във Формула 1 с общо 29 обиколки и 12-о време, оставяйки отлични впечатления с постоянството и скоростта си.

Най-бърз в тренировката беше Шарл Леклер с Ферари, който постигна време от 1:18.128 минута. Втори, на 0.659 секунди зад него, се нареди Андреа Кими Антонели с Мерцедес, а третата позиция зае Фредерик Вести, който замени Джордж Ръсел в другия болид на германския тим.

Люис Хамилтън завърши четвърти, следван от Аюму Иваса, който получи възможност да управлява автомобила на Макс Верстапен. В челната десетка попаднаха още Пиер Гасли, Фернандо Алонсо, Оскар Пиастри, Оливър Беарман и Арвид Линдблад.

Общо десет млади пилоти получиха възможност за участие в откриващата тренировка в Мексико, като Ферари беше единственият отбор, който заложи на двамата си титуляри.

Представянето на Цолов не остана незабелязано и от официалния сайт на Формула 1, който обърна специално внимание на българина и отбеляза, че темпото му е съпоставимо с това на Линдблад. В публикацията беше посочено и че Рейсинг Булс все още не е обявил пилотския си състав за 2027 година, като силните резултати на Цолов във Формула 2 го поставят сред младите таланти, които заслужават внимание.

Уикендът за Гран при на Мексико Сити, 19-и кръг от сезон 2026, продължава с втората свободна тренировка от 00:00 часа българско време, когато в болидите ще се завърнат всички 22-ма титулярни пилоти.