Люис Хамилтън заяви, че на този етап не обмисля подновяване на договора си с Ферари и няма намерение да прибързва с решението за бъдещето си във Формула 1. Британският пилот, който ще навърши две десетилетия в световния шампионат през следващата година, остава съсредоточен върху представянето си в заключителната част на настоящия сезон.

41-годишният състезател се подготвя за своя 401-и старт във Формула 1, който предстои по време на Гран При на Лас Вегас. Въпреки дългогодишната си кариера Хамилтън не изключва възможността да продължи да се състезава още няколко сезона.

Настоящият договор на британеца с Ферари изтича в края на 2027 година. Запитан дали преговорите за неговото удължаване могат да започнат още през предстоящата зимна пауза, Хамилтън отхвърли подобна възможност.

"Не, дори не съм мислил за това. В средата на договора си съм. Обикновено преговорите се случват някъде през последната година. Не знам кога ще започнем тези разговори, но няма нужда да се говори или мисли за това сега“, коментира седемкратният световен шампион.

Хамилтън изрази и желание да остане част от Формула 1 достатъчно дълго, за да участва в евентуалното завръщане на световния шампионат на африканския континент. Сред обсъжданите възможности е организирането на състезание в Руанда, което би имало специално значение за британеца.

Междувременно пилотът на Ферари продължава борбата за второто място в крайното класиране при пилотите. Три кръга преди края на сезона световната титла вече е спечелена от Кими Антонели, а Макс Верстапен заема втората позиция с аванс от 18 точки пред Хамилтън.

Подобна развръзка изглеждаше трудно постижима преди година, когато британецът изпитваше сериозни затруднения в дебютния си сезон с италианския отбор. Тогава той остана последен в квалификацията за Гран При на Лас Вегас, а представянето му с червения болид беше далеч от очакванията.

През настоящата кампания обаче Хамилтън успя да подобри резултатите си. През юни той постигна първата си победа с Ферари в Барселона, а през октомври спечели и първия си полпозишън за Скудерията в Гран При на Мексико.