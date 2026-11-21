За 9-та година беше връчена Купата "Петър Атанасов" в памет на създателя на Банско филм фест. Състезанието по скоростно катерене се проведе в село Баня.

Най-бърз по стената при мъжете беше Митко Стайков, а при жените надпреварата спечели Ива Павлова.

Тази вечер ще станат ясни победителите в 9-те категории от конкурсната филмова програма на фестивала.

Сред гостите, които ще правят презентации са Аарон Дорогати от Италия, парапланерист и приключенец, двукратен световен шампион, и полският алпинист Бартек Жемски, който има спускане от най-високите върхове на света.

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