Цветомир Стоянов и Йордан Йорданов се класираха за финала на двойки мъже на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в Анкара (Турция).

В изцяло български полуфинал двамата победиха Георги Рупцов и Станимир Терзиев с 21:18, 18:21, 21:19 в изключително равностоен мач.

За титлата утре Стоянов и Йорданов ще играят срещу поставените под номер 2 в схемата германци Зимон Шенк и Оле Шрот.

Рупцов и Терзиев остават с бронзови медали от надпреварата.