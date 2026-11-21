Полско-норвежката ленто "Сребро" спечели голямата награда в конкурсната програма на Банско филм фест.

Историята, разказана от режисьора Наталия Коньерц, ни среща с жителите на най-старата мина в Боливия, чиято смърт тежи колкото изкопаното сребро.

С награда на журито бяха отличени два филма, френският "Завръщане" и американският "Старецът и светкавицата".

В категория за най-добър сценарий, призът "Петър Атанасов" взе италианската лента "Върхът", а френският "Черешката на тортата" спечели наградата за филм за планинарски спортове приключения и изследвания.

За цялостна реализация в екстремни условия беше отличен" Планините на луната" от САЩ.

За най-добър български филм беше избран "Буркан на времето", а най-добър късометражен е турският "Бяло знаме".

Наградата на Община Банско за филм с особена културна стойност отиде при австрийската продукция "Реквием в бяло".

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